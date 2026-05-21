EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Başladı

21.05.2026 10:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği EFES-2026 tatbikatının seçkin gözlemci günü, 50 ülkeden 10 bin personelin katılımıyla İzmir'de başladı. TB-3 SİHA'nın TCG Anadolu'dan kalkışı ve yeni silah sistemlerinin ilk kez kullanıldığı tatbikatı Bakan Yaşar Güler ve üst düzey askeri yetkililer izliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en büyük birleşik müşterek tatbikatlarından EFES-2026'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gündüz faaliyetleri başladı.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlemesi beklenen tatbikatın son günündeki faaliyetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberlerindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanları ile TSK komuta kademesi takip ediyor.

Birleşik ve müşterek harekatta katılımcı ülke unsurları ile birlikte oluşturulan müşterek karargah ve birliklerin askeri imkan ve kabiliyetlerinin, verilecek vazifelerin tamamını kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve harbe hazırlık seviyesinin idame ettirilmesi amaçlanan EFES-2026 Tatbikatı'na 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katılıyor.

TB-3 SİHA'nın TCG ANADOLU'dan kalkışıyla başlayan tatbikatın son günü, sırasıyla deniz top ateş desteğinin kara bombardımanı, topçu ve havan atışları ve gece başlayan hava hücum harekatıyla devam etti.

Seçkin gözlemci gününü çok sayıda ülkenin üst düzey askeri yetkilisi de izledi.

Tatbikat, Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile Almanya, ABD, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Brezilya, Çekya, Fransa, Gine, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, İtalya, Japonya, Kanada, Kazakistan, Katar, Kırgızistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Libya, Macaristan, Malezya, Mısır, Moğolistan, Nijer, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Senegal, Slovenya, Somali, Suriye, Tanzanya, Tunus, Uganda, Vietnam, Zambiya ve Zimbabve'den olmak üzere 50 ülkeden askeri personel, birlik ve unsurların katılımıyla icra ediliyor.

Tatbikatta GÖKBEY helikopteri, M-60 T1 tankı, Panter ve Boran obüsleri, TRLG-230 ve Sungur füzeleri, Tayfun, Hisar-A ve Hisar-O hava savunma füze sistemleri, KORKUT hava savunma silah sistemleri, 35 milimetre modern çekili top, Kalkan Hava Savunma Radarı, İhtar İHA Karşı Sistemi, Zırhlı Taktik Araç Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (ZTA-UC), KARAOK tanksavar silahı, UMTAS tanksavar füzesi, özel maksatlı taktik tekerlekli zırhlı sensör keşif, radar, komuta ve KBRN araçları, SARP kuleli geliştirilmiş zırhlı personel taşıyıcı, KARAYEL karinalı bot, mekanik mayın temizleme teçhizatı (MEMATT), Araca Monte Mayın/EYP Tespit Sistemi (AMMTS), ALKAR 120 Milimetre Havan Silah Sistemi, GEZGİN uydu terminali, atış destek ve yönlendirme (ADY) sistemleri, TARAS-II Radyolink Sistemi, Elektronik Devreli EYP Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi, zırhlı akaryakıt tankeri, KBRN temizleme dronu, ASLAN İKA, paramotor, motosikletli komando ekibi, Dragoneye-2, DORUK-2 elektro-optik sensör sistemleri, kentsel arama kurtarma aracı, patlayıcı madde keşif ve imha (PMKİ) aracı, mobil diş ünitesi, seyyar sahra üniteleri, konteyner köpek kulübesi, TEBER ve MAM-T SİHA mühimmatı ile envantere alınması planlanan Taşınabilir Elektronik Taarruz (MİLKAR-A) Sistemi, ALKA Lazer Silah Sistemi, MAGAS-E, TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, GÖKBERK Lazer Silah Sistemi ve kamikaze sürü dron gibi muhtelif silah ve sistemler ilk kez kullanıldı.

EFES-2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü kapsamındaki gece faaliyetleri dün başarıyla gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Başladı - Son Dakika

Beşiktaş’taki faciadan acı haber Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor
İtalyan jant devi Türkiye’den çekiliyor İtalyan jant devi Türkiye'den çekiliyor
Çay değil “fuhuş ocağı“ Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Belarus sınırında dron alarmı Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi Belarus sınırında dron alarmı! Litvanya’da devlet zirvesi sığınağa indi

11:14
Sumud Filosu’ndaki aktivistler Türkiye’ye getiriliyor THY, İsrail’e 3 uçak gönderdi
Sumud Filosu'ndaki aktivistler Türkiye'ye getiriliyor! THY, İsrail'e 3 uçak gönderdi
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
10:28
İzmir’deki EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
İzmir'deki EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
10:27
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
FED’den gelen sinyal altın fiyatlarında şok etkisi yarattı
10:11
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
Gözaltına alınan ünlü isimlerin evlerinden çıkanlar şoke etti
10:02
ABD’yi karıştıran skandal Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
ABD'yi karıştıran skandal! Polis gözaltına aldığı kadınla araçta ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 11:28:50. #7.13#
SON DAKİKA: EFES-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.