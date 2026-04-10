İzmir'de Bahar Yürüyüşü ve Çevre Temizliği

10.04.2026 09:32  Güncelleme: 10:45
(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Efes Mimas Yolu bahar yürüyüşünde 180 doğasever, Kavacık'tan başlayarak 11 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar hem doğanın tadını çıkardı hem de çevre temizliği ve kitap bağışıyla sosyal sorumluluk örneği sergiledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen geleneksel bahar yürüyüşü, doğal güzellikleri koruma bilinciyle ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bölgenin doğal mirasına ve orman ekosisteminin korunmasına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş, Kavacık köyünde başladı. Genç İzmir üyeleri, İzmir Tabip Odası temsilcileri ve lisanslı dağcıların da aralarında bulunduğu 180 kişilik grup, bol yağışlarla canlanan çifte şelaleler bölgesine doğru 11 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Katılımcılar, asırlık çınar ağaçları ve çam ormanları eşliğinde eşsiz vadi manzaralarını fotoğraflama imkanı buldu.

Çevre temizliği ve sosyal sorumluluk bir arada

Etkinlik yalnızca bir doğa yürüyüşüyle sınırlı kalmadı. Şelaleler bölgesine ulaşan gönüllüler, çevre kirliliğine karşı farkındalık oluşturmak adına kapsamlı bir çevre temizliği gerçekleştirdi. Ayrıca, katılımcıların yanlarında getirdiği hikaye kitapları, köy çocuklarına ve yerel kütüphaneye ulaştırılmak üzere yürüyüş komitesine teslim edilerek anlamlı bir dayanışma örneği sergilendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen bu ve benzeri etkinlikler hakkında detaylı bilgi almak için 0232 293 17 06 numaralı telefon ya da @izbbgencizmir Instagram hesabı ziyaret edilebilecek.

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Güncel, Çevre, Efes, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kağıda not düştü İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Gelecek Partisi’nden istifa eden 35 kişi AK Parti’ye geçti Gelecek Partisi'nden istifa eden 35 kişi AK Parti'ye geçti
Tahran’da Ali Hamaney için anma yürüyüşü Tahran'da Ali Hamaney için anma yürüyüşü
Töre cinayetinde kan donduran detaylar 4 çocuktan 3’ünün babası kaynı çıktı Töre cinayetinde kan donduran detaylar! 4 çocuktan 3'ünün babası kaynı çıktı
Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim Ahmet Tatlıses’ten babasıyla ilgili çarpıcı sözler: Beyin kanaması geçirebilirdim
“Örnek üreticiye“ bakanlıktan mera yanıtı "Örnek üreticiye" bakanlıktan mera yanıtı

10:34
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail’den dünyayı tedirgin eden mesaj
Gözler barış masasına çevrilmişken İsrail'den dünyayı tedirgin eden mesaj
10:34
Onu daha önce böyle görmediniz Lucescu’ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı
10:23
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
TFF resmen duyurdu: Derbilerin faturası çok ağır oldu
10:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye’nin İran’a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Türkiye'nin İran'a yönelik saldırıları kınayan tutumunu takdir ediyoruz
09:33
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı DEAŞ’a sempati duyduğunu itiraf etti
3 polisimizi şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! DEAŞ'a sempati duyduğunu itiraf etti
09:32
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü Yeni zam geliyor
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü! Yeni zam geliyor
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 10:48:09. #.0.4#
