Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel: Meryemana Otoparkı Davasında Mahkeme Ara Karar Açıkladı, Bakanlığa 10 Gün Süre Verildi

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(İZMİR) – Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Meryemana Otoparkı gelirlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesiyle ilgili yargı sürecine ilişkin "Mahkeme ara karar olarak davalı taraf bakanlığa 'Siz bunu mu demek istediniz yoksa bunu mu demek istediniz, yoksa sizde şu evrak var mı' diye yeni bir ara karar çıkardı. 10 gün de süre verdi. O sürenin verilmesinden sonra menfi ya da müspet bir karar verileceğine dair inancımı ben hala koruyorum" dedi.

Efes Selçuk Belediye Meclisi'nin şubat ayı olağan toplantısının ikinci birleşimi, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında toplandı.

Meryemana direniş alanında yapılan meclis oturumda, Meryemana Otoparkı gelirlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesi konusunda devam eden yargı sürecine ilişkin bilgi verdi.

AK Partili üyeler meclis toplantısına katılmadı

Oturuma, AK Partili meclis üyeleri yine katılmadı. AK Partili meclis üyelerinin meclis toplantısına katılmama mazeretlerini tek tek okuyan Başkan Sengel, bugüne kadar meclise 'konum' gerekçesiyle katılmamalarını eleştirerek şunları söyledi:

"Mevcut meclisimizin burada olmasının herhangi bir şekilde hukuksal altlığı olmadığı, bir önceki meclise de katılabildikleri için şayet birisi bir mazeret öne sürmek istiyorsa başkaca mazeretler de öne konulabilirmiş. Kendilerine teşekkür ediyorum bunu kanıtladıkları için."

Maddi durumu yeterli olmayanlar sosyal konutlara yerleştirilecek

Gündem dışı konuşmalarda ilçedeki bazı konular hakkında bilgi veren Başkan Sengel, sosyal konutlara çadırda ve konteynerlerde yaşayan vatandaşların yerleştirileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Sosyal konutlar mevzusu… Selçuk Kent konseyi Başkanlığı, kent konseyi bileşenleriyle bütün halka ve siyasi paritelere açık davetle Ahmet Taner Kışlalı salonumuzda 12 Aralık'ta bir çalıştay yaptı. Bu çalıştayın başlığı 'Kent hakkı ve yoksulluk ve yoksunlukla mücadele' idi. Her türlü kamu kurum ve kuruluşu, üniversiten temsilciler, herkes geldi. Canlı bir anket yaptık ve bir sonuç çıktı. Sosyal konutlara ilişkin de uzun süredir aynı kişiler, 20-25 yıldan beri duruyor orada. Bir disiplinsizlik, kuralsızlık var. Başka ihtiyaç sahiplerine hak sahipliği tanınmıyor dendi. Bu kararı ne ben verdim ne benim meclis üyelerim verdi ne başkan yardımcılarım verdi. Bu karar, kent konseyi bileşenlerinin tamamının katılığı bir toplantının sonucunda çıktı. Kimseyi mağdur etmek gibi bir kastımız yok. Biz çalıştayda ne kadar doğru söylenmiş diye orada kimin oturduğuna baktık. Orada şunu fark ettik. Belediye çalışan arkadaşlarımız da orada oturuyorlar. Belediyede temizlik hizmetinde çalışan bir arkadaşımız orada oturunca diğer temizlik hizmeti personelimiz niye bize yok diyor. Biz fark ettik ki ortayı sosyal konuttan ziyade belediye lojmanına dönüştürmüşüz. Ekonomik durumu çok kıymetli. Ekonomik durumu dışarıda olan ve diğer ihtiyaç sahiplerine göre daha iyiyse hatta ve hatta Selçuk Belediyesi'nde çalışanlar var. Bir hanin içinde 3 tane asgari ücretle çalışanlar var. 25 yıldan beri oturuyor. Baktığımızda başka noktalarda çalışanlar, mal varlığı olanlar var. Bizim ekonomik durumu kötü olanlarla ilgili herhangi bir adımımız söz konusu olmayacak. Henüz bir adımımız olmadı. Sadece mali durumu iyi olan arkadaşlarımız belediye başkan yardımcılarımız tarafından çağrılıp durumun ne olduğu aktarıldı. Bundan sonraki süreçte dışarı olan, barınaklarda, çadırlarda kalan insanların da bundan faydalanması için diye bir sohbet yapıldı. Üzerine de Sayıştay'ın bize gönderdiği esas dahilinde işlemler yapıldı. Mali durumu iyi olan arkadaşlarımız oradan ayrılırken kimseyi mağdur etmeyeceğimiz, taşınmalarına da yardım edeceğimiz gibi içeri yeni alınacakları da biz tespit etmeyeceğiz. Bunu kent konseyi özelinde mahalle muhtarlarımızdan ve kanat önderlerinden oluşan bir komisyon tarafından karar verilecek. Biz kimseyi mağdur etmeyiz. Ama adil bir düzeni oluşturmak için değişim çok sancılıdır. Ama doğruyu bulduğumuzda da devam etmemiz gerekiyor. Karar benim kararım değil, belediyenin değil. Karar, Efes Selçuk halkının kararıdır."

"Birlikte olunmadığı ve sahip çıkılmadığı sürece yalnız yürüyenleri kurtlar kapar"

Gelirleri Efes Selçuk Belediyesi'nden alınan Efes Antik Kenti otoparkı yer değişikliğine ilişkin de alandaki esnafa seslenen Sengel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Efes Selçuk'ta bir Meryemana mücadelesi içindeyiz. Gelirlerinin yerele kalmasını, yerelin güçlenmesini doğru buluyoruz. Eğer ki bir kentte bazı değerler varsa, o değerleri yıllarca kim savunduysa onların ve bu halkın ondan tekrardan fayda sağlamasını savunuyoruz. Bundan 3 yıl kadar önce hep beraber Efes bizimdir diye başladığımız Efes Altkapı Otoparkı'na ilişkin mücadelemiz, Selçuk Belediyesi'ne ilişkin bir mücadele değildi. Biz biliyorduk ki o otopark belediyeden çıkarsa orada bir tane esnafı bırakmazlar. Bizim haklı mücadelemiz en çok buna ilişkindi. Orada bayrağımızın sallanması bile çok kıymetliydi. Ama gelinen noktada Efes Altkapı Otoparkı'nın yerinin değiştirilmesi ve üzerine Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan ve bizim de katıldığımız toplantılarda esnafın tavrından anladığımız odur ki bir mücadele içerisinde girmeyecekler. Sadece 3-4 kişinin talebi böyle olmaması yönünde. Ötekiler de 'Az olsun bizim olsun. Biz de olalım' gibi bir noktadalar. Ama sonra çok pişman olacaklar. Kendine yarayan siyaset yapan AKP İlçe Başkanı yine kendine yarayan şekilde siyasetini yapıp kendi ihtiyacını ve etrafındaki birkaç kişinin ihtiyacını karşılarken geri kalan birçok kişiyi yaya bırakacak. Birlikte olunmadığı ve sahip çıkılmadığı sürece yalnız yürüyenleri kurtlar kapar."

"Menfi ya da müspet bir karar verileceğine dair inancımı ben hala koruyorum"

Meryemana Otoparkı davasında mahkemenin ara karar verdiğini belirten Sengel, şunları söyledi:

"Yürütmeyi durdurma kararının iki hafta önce çıkacağını düşünüyordum. Ancak mahkeme ara karar olarak davalı taraf bakanlığa 'Siz bunu mu demek istediniz yoksa bunu mu demek istediniz, yoksa sizde şu evrak var mı' diye yeni bir ara karar çıkardı. 10 gün de süre verdi. O sürenin verilmesinden sonra menfi ya da müspet bir karar verileceğine dair inancımı ben hala koruyorum. Öyle bir şey olduğu zaman şenliğimize de bekliyor olacağız."