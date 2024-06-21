Efes Selçuk Belediyesi Bayram Tatilinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü

Güncel

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili için ilçeyi tercih eden misafirlerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda keyifli zaman geçirebilmeleri için çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca yaşanan yoğunluk nedeniyle sahillerde meydana gelen çöp yığınlarını toplamak için fazla mesai yaptı.

Özellikle Pamucak ve Pananos sahilleri ile Zeytinköy'de bulunan Kazangöl'de tatilcilerin artan sayısıyla birlikte çöp miktarında da gözle görülür bir artış yaşandı. Bayram tatili boyunca, Efes Selçuk'ta günlük toplanan çöp miktarı yaklaşık 60 tondan, 150 tona çıktı.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Efes Selçuk'un doğal güzelliklerini korumak ve halkımızın temiz bir çevrede tatil yapmasını sağlamak bizim önceliğimizdir. Bu nedenle temizlik ekiplerimiz, bayram tatili boyunca yoğun bir çalışma temposu içerisindeydi. Halkımızın ve misafirlerimizin temiz bir ortamda tatillerini yapmaları için özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.