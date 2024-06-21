Efes Selçuk Belediyesi Bayram Tatilinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Efes Selçuk Belediyesi Bayram Tatilinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü

Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili için ilçeyi tercih eden misafirlerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda keyifli zaman geçirebilmeleri için çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Sahillerde meydana gelen çöp yığınlarını toplamak için fazla mesai yapan ekipler, çöp miktarındaki artışa rağmen temizlik hizmetini başarıyla yerine getirdi.

21.06.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili için ilçeyi tercih eden misafirlerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda keyifli zaman geçirebilmeleri için çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Efes Selçuk Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca yaşanan yoğunluk nedeniyle sahillerde meydana gelen çöp yığınlarını toplamak için fazla mesai yaptı.

Özellikle Pamucak ve Pananos sahilleri ile Zeytinköy'de bulunan Kazangöl'de tatilcilerin artan sayısıyla birlikte çöp miktarında da gözle görülür bir artış yaşandı. Bayram tatili boyunca, Efes Selçuk'ta günlük toplanan çöp miktarı yaklaşık 60 tondan, 150 tona çıktı.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Efes Selçuk'un doğal güzelliklerini korumak ve halkımızın temiz bir çevrede tatil yapmasını sağlamak bizim önceliğimizdir. Bu nedenle temizlik ekiplerimiz, bayram tatili boyunca yoğun bir çalışma temposu içerisindeydi. Halkımızın ve misafirlerimizin temiz bir ortamda tatillerini yapmaları için özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Selçuk, Tatil, Efes, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Belediyesi Bayram Tatilinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:44 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi 4 kişi şarampole uçarak yanan otomobilin içinde can verdi
09:27 Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı Timur Cihantimur, cezaevinde intihara teşebbüs etmiş! Avukatlar, hakime yalvarıp yakardı
08:43 Diyarbakır ve Mardin’de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Diyarbakır ve Mardin'de 5 kişinin öldüğü yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
03:55 Diyarbakır ve Mardin’de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10’u ağır 44 kişi yaralandı Diyarbakır ve Mardin'de çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 44 kişi yaralandı
02:36 Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı’ya dayak Dövdükten sonra restoranın önüne attılar Ünlü iş adamı ve korumalarından Kaya Sabancı'ya dayak! Dövdükten sonra restoranın önüne attılar
00:02 EURO 2024’te İspanya, İtalya’yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi EURO 2024'te İspanya, İtalya'yı 1-0 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi
23:04 Portekiz’in yıldızından Arda Güler’e olay sözler: Fikrim yok Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok
22:52 Eylem Tok’un ABD’ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi Eylem Tok'un ABD'ye kaçan oğlu Timur Cihantimur hakkında karar verildi
22:45 Demokrat Partili Enginyurt’tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati
22:09 Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift’in uçağını boyadı Havalimanına giren iklim aktivistleri, şarkıcı Taylor Swift'in uçağını boyadı
21:38 Şanlıurfa’da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı Şanlıurfa'da sahipsiz köpekte tespit edilen kuduz nedeniyle 1 mahalle karantinaya alındı
20:36 Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz Jose Mourinho ayağının tozuyla tüm takıma gözdağı verdi: Kimse geç kalamaz
19:09 BM’den İsrail’e silah tedarikini durdurma çağrısı Suç ortaklarını tek tek sıraladılar BM'den İsrail'e silah tedarikini durdurma çağrısı! Suç ortaklarını tek tek sıraladılar
19:05 Diyanet’ten ABD’deki tesisle ilgili iddialara açıklama var Diyanet'ten ABD'deki tesisle ilgili iddialara açıklama var
18:13 Bakkal dükkanına giren çocuğa kabusu yaşattı: Seni öldürürüm Bakkal dükkanına giren çocuğa kabusu yaşattı: Seni öldürürüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2024 10:16:53. #1.11#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Belediyesi Bayram Tatilinde Temizlik Çalışmalarını Sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement