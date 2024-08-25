Efes Selçuk Belediyesi\'nde Kadın Zabıta Destek Birimi Kuruldu

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Efes Selçuk Belediyesi'nde, Zabıta Amirliği'ne 7 kadın çalışandan oluşan Zabıta Destek Birimi kuruldu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Zabıta Destek Birimini kadınlardan oluşturması takdir topladı.

Kadın istihdamına destek olmak, yönetim ve istihdam anlamında kadınları desteklemek ve mevcut zabıta ekibinin tamamının erkeklerden oluşması sebebiyle karşılaştıkları güçlükleri azaltmak sebebiyle hayata geçen uygulama zabıtaları rahatlattı. Büyük bir özveri ile çalışacak olan kadın zabıtalar ile Efes Selçuk'ta denetimler gün geçtikçe artacak.

Daha çok aktif çalışabileceğiz

Mevcut zabıta kadrosunda kadın zabıta bulunmaması sebebiyle görevlerini yerine getirirken bazı zorluklarla karşılaştıklarını aktaran Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay; "Zabıta Destek Birimi içinde kadınların olması çok önemli. Kendi zabıta birimimiz içerisinde kadın zabıtamız yoktu ve normalde kadın zabıtaların yapması gereken görev ve işler için diğer birimlerdeki kadın arkadaşlarımızdan yardım istiyorduk. Biz Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak Zabıta Destek Ekibimizin de aramıza katılmasıyla daha sıkı bir şekilde çalışacağız. Zabıta Destek Ekibimizin kadın çalışma arkadaşlarımızdan oluşmasıyla daha verimli, daha iletişim odaklı bir şekilde çalışacağımıza inanıyorum. Şu anda 20 tane erkek memur, 7 tane de sadece kadınlardan oluşan Zabıta Destek Birimi'miz mevcut. Personel sayımızın da artmasıyla birlikte çok daha aktif bir şekilde çalışabileceğiz" dedi.

Başkan Sengel'i ziyaret ettiler

Kadın çalışma arkadaşlarından oluşan Zabıta Destek Ekibini makamında ağırlayan Başkan Sengel, "Zabıta Müdürlüğümüz kadın çalışma arkadaşlarımızdan oluşan Zabıta Destek Birimi ile artık daha güçlü. Efes Selçuk sokaklarını emanet ettiğimiz Zabıta Destek Birimimizin kadın çalışanlarına çalışmalarında başarılar dileriz" dedi.