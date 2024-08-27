Efes Selçuk Belediyesi'nden Kurtuluş Haftası etkinliği: Kurtuluşun Kadınları

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Kurtuluşun Kadınları adlı oyun ile Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren kadınlar Amfi Tiyatro'da hayat buldu.

Kurtuluş Savaşı'nda kahramanlık gösteren kadınların hikayelerinin anlatıldığı, Tiyatro Ofisi tarafından sahneye konulan "Kurtuluşun Kadınları" adlı tek kişilik tiyatro oyunda oyuncu Ecem Yüksel izleyenler tarafından ayakta alkışlandı.

Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazdığı ve Metin Güler'in yönettiği oyunda Çete Ayşe, Kara Fatma, Gördesli Makbule, Nezahat Onbaşı, Tayyar Rahmiye, Halide Edip, Halime Çavuş ve Kurtuluş Savaşı'na emek veren daha birçok kadının öyküsü sahnede can buldu. Milli Mücadele Tarihi'ne ışık tutan oyunda Ecem Yüksel, hayat verdiği kadın kahramanların mücadelesini başarılı bir şekilde canlandırdı.

Seyirciler tarafından ayakta alkışlanan oyunun sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, yönetmen Metin Güler ve tiyatro oyuncusu Ecem Yüksel'i, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve tüm seyirciler adına tebrik ederek Artemis Heykeli ve çiçek takdim etti.