Efes Selçuk Belediyesi Yaz Okulu Kursları Başvuruları Başladı

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi kentte yaşayan 7- 14 yaş arası çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri, kültür sanat, spor faaliyetleri ile iç içe olmaları için Yaz Okulu Kursları düzenliyor. Spordan müziğe birçok kategoride açılacak kurslar için son başvuru tarihi 28 Haziran.

Yılın her döneminde kentte yaşayan çocukların ve gençlerin kültür, sanat ve sporla iç içe olması için çalışmalarını sürdüren Efes Selçuk Belediyesi okulların tatil olması ile birçok farklı dalda Yaz Okulu Kursları açıyor. Satranç, basketbol, piyano, bateri, halk oyunları, resim, kız futbol, gitar, keman, cimnastik, voleybol, çello, orf ritim ve modern dans kategorilerinde açılacak olan kurslar için başvurular Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'ne yapılacak. Kurslar tamamen ücretsiz olacak.

Efes Selçuk'un kızları için bir ilk

Her yıl ilham veren kentin ilham veren çocuklarının katılım gösterdiği yaz okulu kursları kapsamında bu yaz ilk kez kız futbol kursu da açılacak. Efes Selçuklu gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Halk Oyunu ve Modern Dans kurslarının da yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Başvurular İsmail aka ve tören alanına

Efes Selçuk Belediyesi yıl boyu kent genelinde yaşayan çocukların kültür ve spor kurslarına katılımı için çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'nde devam eden müzik kurslarının yanı sıra spor okullarına devam eden çocukların ulaşımı, kentte faaliyet gösteren spor kulüplerinin ulaşımları ve malzeme teminleri de Efes Selçuk Belediyesi tarafından sağlanıyor.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Yaz Okulu Kursları kapsamında düzenlenecek spor kurslarının başvuruları için Tören Alanı Spor Birimi Ofisine, kültür kursları başvuruları için Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi'ne ulaşmak yeterli olacak. Efes Selçuk Belediyesi Yaz Okulu Kurslarına katılım kontenjan ile sınırlı olacak.