Efes Selçuk Belediyesi Zafer Turnuvası'nda Genç Sporcular Madalyalarını Aldı

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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi'nin Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Eftal Doğru Spor Tesisleri'nde düzenlenen Zafer Turnuvası 3x3 Basketbol Turnuvası etkinliği basketbola gönül veren genç ve yetenekli sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 3x3 Basketbol Turnuvası'na 3 ayrı kategoride 7 basketbol takımı katıldı.

3x3 Basketbol Turnuvası'na katılan genç sporcular turnuvada diğer basketbolcu gençlerle bir araya gelip basketbol maçı yapmaktan çok keyif aldıklarını ve bu tür spor turnuvalarının daha sık düzenlenmesini istediklerini aktardı. Turnuvaya katılan takımlar, ailelerine ve izleyicilere üstün performanslarıyla keyifli bir maç seyri yaşattı. 3x3 Basketbol Turnuvası dostluk ve rekabet dolu anlara sahne oldu.

Yetenekli sporcular madalyalarını aldı

Büyükler Kategorisi'nin birincisi Bamx takım sporcuları Avni Eren Ukap, Kaya Furkan Topçu, Turhan Topçu ve Yiğit Bayraklı olurken ikincisi Kanlıdere takım sporcuları Görkem Caferoğlu, Teoman Kocaman, Mehmetcan Şahin ve Efe Şengül, üçüncüsü ise Efes Oğulları takım sporcuları Bahadır Özkanlı, Hasan Turacı ve Gencay Özen oldu.

Yıldızlar Kategorisi'nin birincisi Allstar Kırmızı takım sporcuları Deniz Sömen, Furkan Bozkurt ve Rüzgar Alper olurken ikincisi Allstar Mavi takım sporcuları Egemen Kurşuncu, Uygar Aydoğdu ve Servan Şenduryıldız, üçüncüsü ise Star Team takım sporcuları Davut Güder, Mustafa İzgi ve Umut Civcik oldu.

Gençler Kategorisi'nin birincisi Selçuk Lakers takım sporcuları Bartu Korpuz, Koray Sevinç, Mert Sevinç ve Kerem Türkmen oldu.

Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin tüm sporcuları tebrik ederek dereceye giren genç sporculara madalyalarını taktı.