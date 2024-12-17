Efes Selçuk Belediyesinden Çocuklara ve Kadınlara Destek Projesi

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(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, Şen Çocuk Atölyeleri ile kentte yaşayan çocukların hayatına dokunmaya ve kadın istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Efes Selçuk Belediyesi'nin bünyesinde hizmet veren ve geçtiğimiz yıl Belevi'de, ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda 14 Mayıs Mahallesi'nde açılan Şen Çocuk Atölyeleri, çocuklara ve ailelere katkı sunmaya devam ediyor. Şen Çocuk Atölyeleri ile 36-60 aylık çocukların mental gelişimine destek olurken kadınların istihdamını da artırıyor.

Çocuklarını evlerinden alarak 14 Mayıs Mahallesi'ndeki Şen Çocuk Atölyesi'ne götüren servis hizmetinden çok memnun olduklarını belirten anne ve babalar, çocuklarında olumlu değişiklikler gözlemlediklerini dile getirdi. Özellikle anneler, bu atölye sayesinde çocuklarını güvenle emanet ederek işlerine gönül rahatlığıyla gittiklerini ifade etti. Anne ve babalar, projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e ve belediye emekçilerine teşekkür etti.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şen Çocuk Atölyelerinin yanı sıra Deppo Efes Masal Evi'nde de tarım emekçisi kadınlar çalışırken çocuklarının bakımı üstleniliyor.

Adal: "Çocuklar buraya gelmekten mutlu"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılan 14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Atölyesi'nden çok memnun olduklarını belirten Ersin Adal, şunları söyledi:

"İşimize rahat bir şekilde gidiyoruz. Allah razı olsun belediyemizden, bizi çok rahatlattı. Çocuklar her gün buraya gelmek istiyor. Çocuğumun gelişimi çok iyi."

Göle: "Servisle kapımızın önünden alıyorlar"

Öğretmenlerin ilgisinden memnuniyetini dile getiren Aysel Göle, "Torunum evde yemek yemiyordu ama burada yiyor. Servisle kapımızın önünden alıyorlar. Tüm öğretmenlerimize ve başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Çokyaman: "Bu atölye sayesinde çalışabiliyorum"

Hatice Çokyaman, çocuğundaki olumlu değişiklikleri gözlemlediğini belirterek şunları söyledi:

"Burası sayesinde ben de çalışabiliyorum. Çocuğumu bırakacak bir yerim yoktu, bu yüzden çalışamıyordum. Ama buraya güveniyorum ve çocuğumu gözüm kapalı emanet ediyorum. Burada olduğumuz için mutluyuz. Oğlum da mutlu, ben de mutluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

Vatandaşlar hizmetten memnun

Azize Gülden de memnuniyetini dile getirerek şunları söyledi:

"Çok memnunum. Bize çok büyük faydası var. Çalışırken gözümüz arkada kalmıyor. İyi ki burası açılmış. Efes Selçuk Belediyesi'ne teşekkür ederim."

14 Mayıs Mahallesi Şen Çocuk Atölyesi'nden çok memnun olduğunu belirten Aleyna Çekiç, "Çocuklarımız burada çok iyi vakit geçiriyor. Her şeyden çok memnunuz" dedi. Tuğçe Biçer de çocuğundaki olumlu değişikliklere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemizin böyle bir çalışma yapmasından çok memnunum. Oğlum epey bir ilerleme kaydetti. Burada herkes çocuklarımızla çok ilgili. Biz çok memnunuz. Belediyemize çok teşekkür ederiz."

Efes Selçuk Belediyesi tarafından 14 Mayıs Mahallesi'nde açılan Şen Çocuk Atölyesi'nden ve Belevi Şen Çocuk Atölyesi'nden 36 – 60 ay arası çocuklar ücretsiz olarak yararlanabiliyor.