Efes Selçuk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkusu

Efes Selçuk'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 'Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür' sloganıyla düzenlenen şenlikte kutlandı. Çocuklar, çeşitli atölyelerde ve etkinliklerde bayram coşkusunu yaşarken, 11 yaşındaki Canan Temel de belediye başkanlığı yaptı.

24.04.2025 09:59  Güncelleme: 10:50
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(İZMİR)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Efes Selçuk'ta Çocuk Şenliği ile kutlandı. "Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür" sloganı ile pazar yerinde düzenlenen şenlikte çocuklar, poster boyama, uçurtma ve Atatürk'e mektup yazma atölyeleri ile bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

23 Nisan Efes Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, makamını 11 yaşındaki Canan Temel'e bıraktı. Çocuklar için paten parkı ve kaykay sahası isteyen Canan Temel, Atatürk'ün çocuklara bir bayram hediye etmesinden mutlu olduğunu belirterek, tüm çocukların bayramını kutladı. Canan Temel ayrıca belediye tarafından düzenlenen etkinliklerin çocukları mutlu ettiğini ifade etti.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel Atatürk Anıtı önünde düzenlenen resmi törene Efes Selçuk Belediyesi Çocuk Bandosu eşliğinde katıldı. Düzenlenen çelenk sunma töreninin ardından kutlamalar tören alanında devam etti.

Efes Selçuklu öğrencilerin renkli gösterilerinin yer aldığı törende, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları ekiplerinin gösterileri ile beğeni topladı. Efes Selçuk Belediyesi Gençlik Bandosu'nun pazar yerine girişiyle başlayan Çocuk Şenliği'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Efes Selçuk Belediye Tiyatrosu'ndan Kumsal Çiftçi'nin çocuklara Andımızı okuttu. Bensen Sıdıka Altınay ve Defne Akdeniz günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yaptı.

Şenlik düzenlenen konser ile sona erdi

Günboyu birçok atölye ve etkinliğin yer aldığı 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları ekibi ve Modern Dans ekipleri gösteriler yaptı. Şenlik alanında yer alan poster boyama, uçurtma ve Atatürk'e mektup yazma atölyeleri devam ederken, çocuklar farklı gösteriler ile eğlenmeye devam etti. Efes Selçuk Belediyesi tarafından "Çocuklar Özgürdür, Sokak Oyunlarıyla Büyür" sloganı ile düzenlenen 23 Nisan Çocuk Şenliği, Prof. Dr. İsmail Aka Kütüphanesi ve Sosyal Etkinlik Merkezi Çocuk Orkestrası konseri ile son buldu.

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Kaynak: ANKA

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