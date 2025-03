Efes Selçuk'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu iş birliğiyle "Direnen ve Üreten Kadınlar" teması ile düzenlenen etkinlikler kapsamında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar, zincir oluşturarak sloganlarla yürüdü.

Kadınların emek ve özgürlük mücadelesinin sembol günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Efes Selçuk'ta düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bugün Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar, zincir oluşturarak Cumartesi Pazarı'nda yürüdü.

İstasyon Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışını sağlayan kadın mücadelesinin altını çizerek, "Tüm dünyada kadınlar adalet, eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesini büyüterek, her 8 Mart'ta emek sömürüsüne, savaşlara, yoksulluğa, eşitsizliklere, adaletsizliğe ve kadınları yok sayanlara karşı meydanları dolduruyor. Bu yıl 8 Mart'ta da demokrasi, eşitlik, barış ve özgürlük talebimizi yineliyoruz" dedi.

Efes Selçuk Kadın Platformu adına konuşan Eğitim-Sen Selçuk Temsilcisi Özlem Ok Say da şunları söyledi:

"Emeğiyle öğreten, bilgisiyle yol gösteren, cesaretiyle ilham veren, kararlılığıyla değiştiren kadınlar tarihin her döneminde iz bırakmaya devam ediyorlar. Bilimde, sanatta, eğitimde, sahada, masada, tarlada bağda, bahçede, her yerde her zaman var olan kadınlar iyi ki varsınız. Eşit, adil ve güçlü bir gelecek için savaşla, yoksullukla ve baskıyla kuşatmaya çalışan erkek egemen sistemin getirdiği eşitsizliğe, baskıya ve bizi susturmaya haklarımızı gasp etmeye çalışanlara karşı birleşelim. Mücadeleyi büyütelim, kadınların örgütlendiğini de birlikte mücadele verdiğinde bu dünya inanın değişir."

"Dostluk Yorganı"nda 146 kadının emeği var

Konuşmaların ardından katılımcılar, Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "Dostluk Yorganı" sergisine katıldı. Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu öncülüğünde 146 kadının bir araya gelerek kendi el emekleriyle, parça kumaşlardan oluşturduğu Dostluk Yorganı'nın öyküsü, SEGEM- DER Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Kopan tarafından katılımcılara anlatıldı.

Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu tarafından Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 6-9 Mart 2025 tarihleri arasında "Direnen ve Üreten Kadınlar" teması ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Ahmet Ferahlı Parkı'nda açılan Direnen Kadınlar Resim Sergisi ve Kadın Emeği Pazarı da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.