Efes Selçuk'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Efes Selçuk'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

Efes Selçuk Belediyesi ve Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 'Direnen ve Üreten Kadınlar' temasıyla etkinlikler düzenledi. Kadınlar, Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek zincir oluşturarak yürüdü ve eşitlik, özgürlük mesajları verdiler.

08.03.2025 16:25  Güncelleme: 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu iş birliğiyle "Direnen ve Üreten Kadınlar" teması ile düzenlenen etkinlikler kapsamında 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar, zincir oluşturarak sloganlarla yürüdü.

Kadınların emek ve özgürlük mücadelesinin sembol günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Efes Selçuk'ta düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bugün Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen kadınlar, zincir oluşturarak Cumartesi Pazarı'nda yürüdü.

İstasyon Meydanı'nda son bulan yürüyüşün ardından Selçuk Kent Konseyi Başkanı Güllü Kartal yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün ortaya çıkışını sağlayan kadın mücadelesinin altını çizerek, "Tüm dünyada kadınlar adalet, eşitlik, hak ve özgürlük mücadelesini büyüterek, her 8 Mart'ta emek sömürüsüne, savaşlara, yoksulluğa, eşitsizliklere, adaletsizliğe ve kadınları yok sayanlara karşı meydanları dolduruyor. Bu yıl 8 Mart'ta da demokrasi, eşitlik, barış ve özgürlük talebimizi yineliyoruz" dedi.

Efes Selçuk Kadın Platformu adına konuşan Eğitim-Sen Selçuk Temsilcisi Özlem Ok Say da şunları söyledi:

"Emeğiyle öğreten, bilgisiyle yol gösteren, cesaretiyle ilham veren, kararlılığıyla değiştiren kadınlar tarihin her döneminde iz bırakmaya devam ediyorlar. Bilimde, sanatta, eğitimde, sahada, masada, tarlada bağda, bahçede, her yerde her zaman var olan kadınlar iyi ki varsınız. Eşit, adil ve güçlü bir gelecek için savaşla, yoksullukla ve baskıyla kuşatmaya çalışan erkek egemen sistemin getirdiği eşitsizliğe, baskıya ve bizi susturmaya haklarımızı gasp etmeye çalışanlara karşı birleşelim. Mücadeleyi büyütelim, kadınların örgütlendiğini de birlikte mücadele verdiğinde bu dünya inanın değişir."

"Dostluk Yorganı"nda 146 kadının emeği var

Konuşmaların ardından katılımcılar, Selçuk Efes Kent Belleği'nde düzenlenen "Dostluk Yorganı" sergisine katıldı. Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu öncülüğünde 146 kadının bir araya gelerek kendi el emekleriyle, parça kumaşlardan oluşturduğu Dostluk Yorganı'nın öyküsü, SEGEM- DER Yönetim Kurulu Üyesi Yeşim Kopan tarafından katılımcılara anlatıldı.

Efes Selçuk Belediyesi ve Efes Selçuk Kadın Platformu tarafından Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla 6-9 Mart 2025 tarihleri arasında "Direnen ve Üreten Kadınlar" teması ile düzenlenen etkinlikler kapsamında Ahmet Ferahlı Parkı'nda açılan Direnen Kadınlar Resim Sergisi ve Kadın Emeği Pazarı da yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Etkinlikler, Emekçi, 8 Mart, Selçuk, Güncel, Dünya, Kadın, Spor, Efes, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
08:15 Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti Mukbang videolarıyla tanınan TikTok fenomeni Efecan Kültür hayatını kaybetti
08:00 Mert Hakan’dan Galatasaraylıları delirtecek hareket Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 22:42:17. #7.12#
SON DAKİKA: Efes Selçuk'ta 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.