Efes Selçuk'ta Doğal Gaz Çalışmaları Başlıyor

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(İZMİR) - Efes Selçuk'ta uzun süredir çarşı esnafının ve bölgede oturan halkın talebi olan doğal gaz hayata geçirilecek. Kurumlarla yaptığı toplantının ardından çarşı esnafına giderek müjdeyi veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, çalışmaların sezon sonu başlayacağını belirtti.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, kentin ilçe merkezinde yapılması planlanan doğal gaz ve altyapı çalışmaları için ilgili kurumlar ile bir araya geldiklerini, bu konuda önümüzdeki günlerde çarşı sakinleriyle bir toplantı yaparak konuyla ilgili bilgilendirme yapılacağını duyurdu.

Koordineli çalışmayla hızlı çözüm

İlgili kurum yetkilileri ile koordinasyon sağladıktan sonra çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşlara bilgi veren Başkan Sengel, "Geçtiğimiz yaz tüm altyapı kurumlarıyla bir araya gelerek ve bütün hepsinin birlikte hareket etmesini sağlayacak bir toplantı gerçekleştirmiştik. Bu toplantı seçim öncesi süreçte Ata Meydanı'na başlamadan önce gerçekleştirdiğimiz bir koordinasyon toplantısıydı. İZMİRGAZ, İZSU yetkilileri, Gediz Elektrik, Türk Telekom ve Efes Selçuk Belediyesi'nin katıldığı güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Çarşı esnafı ile selamlaşarak hem halkın hem esnafın uzun süreden beri beklediği bir müjdeyi verdim. O da seçimden hemen önce söylediğim gibi, bu yıl bitmeden çarşı merkezde bir çalışma başlayacak. Çarşıya artık İZMİR GAZ gelecek. Çarşıda bulunan haneler ve esnaflar doğalgaza kavuşacak" dedi.

Yepyeni bir çarşıya dönüşecek

Çarşının kıymetli bir alan olması, esnafın zarar görmemesi adına Efes Selçuk Belediyesi tarafından çarşı içindeki çalışmaların koordineli bir şekilde ilerleyeceğini kaydeden Başkan Sengel; "Yapılacak çalışmalarda ilk olarak İZMİR GAZ, daha sonra içme suyu hatlarının değişmesi için İZSU ve akabinde Türk Telekom da çalışmalara başlayarak. Tıpkı Ata Meydanı'nı nasıl güzelleştirdiysek yine çarşıyı da güzelleştirme projesiyle yeni sezona hazırlıyor olduğumuzun müjdesini vermek isterim. Yani artık çarşıdaki haneler, esnaflar doğalgaza kavuşacak ve bunu olabildiğince de kısa sürede çözmeye çalışacağız. Amacımız önümüzdeki sezona geldiğimizde yepyeni bir çarşıya kavuşmak. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

Başkan Sengel esnafa müjdeyi verdi

Çarşı esnafı ile tek tek selamlaşarak yapılacak olan çalışmayı anlatan Filiz Başkan, aynı zamanda önümüzdeki hafta yapılacak olan bilgilendirme toplantısına vatandaşları davet etti. Başkan Sengel; "Sizlerle bir araya gelebilmek ve bu işin tüm detaylarını anlatabilmek adına önümüzdeki hafta çarşı içerisindeki hane halkını kapsayan, çarşı içerisindeki esnafın da işin içerisinde olduğu bir toplantı gerçekleştireceğiz. Çünkü bu noktada aynı zamanda abone olacakların yani vatandaşlarında birtakım sorumlulukları var. Su saatlerinin dışarı çıkarılabilmesi için yapılması gerekenler var, bunları da imece usulü halledeceğiz" dedi.