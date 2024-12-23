Efes Selçuk'ta Halk Mark-ET ile Et Ürünlerinde Büyük İndirim - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta Halk Mark-ET ile Et Ürünlerinde Büyük İndirim

Efes Selçuk\'ta Halk Mark-ET ile Et Ürünlerinde Büyük İndirim

Efes Selçuk Belediyesi, Halk Mark-ET aracılığıyla 23-31 Aralık arasında kıyma, yağsız kıyma ve kuşbaşı etlerinde indirim yapacak. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, bu uygulamanın aile bütçelerine destek olmayı amaçladığını belirtti.

23.12.2024 10:36  Güncelleme: 11:12
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi'nin hizmete açtığı Halk Mark-ET'te 23 - 31 Aralık arasında yapılacak indirim ile vatandaşlar, et ürünlerine piyasa fiyatlarının çok altında ulaşabilecek. Bu kapsamda, kıyma 460 TL, yağsız kıyma 500 TL, kuşbaşı 550 TL'den satışa sunulacak.

Efes Selçuk Belediyesi, vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla erişimini sağlamak için hayata geçirdiği Halk Mark-ET ile aile bütçelerine katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 23 - 31 Aralık arasında et ürünlerinde indirim yapılacak. Pazar Yerinde Bektaşlar Fırını arkasında bulunan lokasyonda bulunan Halk Mark- ET'te yılbaşı öncesinde indirim desteği ile kilogram bazında kıyma 460 TL, yağsız kıyma 500 TL, kuşbaşı 550 TL üzerinden satılacak. İndirimli fiyatlar 31 Aralık tarihine kadar geçerli olacak.

"Halka destek olmaktan vazgeçmemekte kararlıyız"

Halk Mark-ET'i kurarken asıl amacın vatandaşların kaliteli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak olduğunu belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, şunları söyledi:

"Yılbaşı öncesi ailelerin bütçelerine bir nebze olsun destek olmak istiyoruz. Çünkü biz Efes Selçuk Belediyesi olarak tüm sosyal belediyecilik projelerimizde olduğu gibi Halk Mark-ET 'te de halkın yanında olmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yerel yönetimler halka en yakın kurumlardır. Belediye olarak Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin elimizden alınmaması için mücadele içindeyken de zor durumda olan halka destek olmaktan vazgeçmemekte kararlıyız. Bugün derin yoksullukla mücadele eden vatandaşlarımızın yükünü bir nebze olsun hafifletmek adına elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Halk Mark-ET, sosyal belediyecilik anlayışımızın somut bir örneğidir. Krizlerin çözümünde dayanışmanın ve birlikte hareket etmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta Halk Mark-ET ile Et Ürünlerinde Büyük İndirim - Son Dakika

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