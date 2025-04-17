Efes Selçuk'ta İçme Suyu İçin İlk Kazma Vuruldu - Son Dakika
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Efes Selçuk'ta İçme Suyu İçin İlk Kazma Vuruldu

Efes Selçuk Kuyumcu mevkisinde, İZSU tarafından alınan izinler sonrası içme suyu şebekesi için ilk kazma vuruldu. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Eylül ayında kaliteli suya kavuşmayı hedeflediklerini açıkladı.

17.04.2025 13:00  Güncelleme: 13:34
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(İZMİR) - Efes Selçuk'un Kuyumcu mevkisinde İZSU tarafından gerekli izinlerin alınmasının ardından çeşmeden içme suyu için ilk kazma vuruldu. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Tahmin ediyoruz ki eylül ayı gibi çeşmelerimizden o yıllardan beri özlemini duyduğumuz, bugünden çok daha kaliteli olan o içme suyuna kavuşuyor olacağız" dedi.

Efes Selçuk'ta musluklardan içme suyunun akması için çalışmalar devam ediyor. Kuyumcu mevkisinde İZSU tarafından gerekli izinlerin alınmasının ardından çeşmeden içme suyu için ilk kazma vuruldu.

Kuyumcu mevkisinde yaptığı açıklama ile Efes Selçukluları bilgilendiren Efes Selçuk Belediye Başkanu Filiz Ceritoğlu Sengel, "Tarihe küçük bir not düşelim istiyoruz. Bugün 16 Nisan 2025. Bundan çok uzun yıllar önce, ben belediye meclis üyesi iken Kuyumcu mevkisinde olan bir kuyudan, Selçuk'ta hanelerimizde çeşmeyi açtığımız zaman mevcut olan kuyudan çok daha kaliteli, çok daha iyi suyun akacağına ilişkin söylemler vardı. Bunun üzerine ben belediye başkanı seçildikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU ile birlikte bu konuda Efes Selçuk Belediyesi olarak görüşmelerimizi gerçekleştirdik. İZSU yetkilileri tarafından bir çalışma içerisinde olduğunu ancak uzun yıllardan beri alınması gereken muvafakatlerin da alınmadığını ifade edilmişti" dedi.

"Suyun mevcut olan suya göre çok daha kaliteli olduğu biliniyordu"

31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra ilgili sürecin hızlandığını belirten Başkan Sengel, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a durum aktarıldıktan sonra İZSU Genel Müdürümüz ve ilgili bütün amirler ile bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantı üzerine bütün çalışmalara hız verildi. İZSU muvafakat almaktansa ilgili izinleri alarak ve bu konuya ilişkin ödenmesi gereken bedelleri ödeyerek bu noktayı hızlandıralım dendi. Çünkü gerçekten de suyun mevcut olan suya göre çok daha kaliteli olduğu biliniyordu" dedi.

İlk kazma vuruldu

Efes Selçukluların kaliteli içme suyuna kavuşmaları için sağlanan koordinasyonların önemine değinen Başkan Sengel, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a, İZSU Genel Müdürlüğü'nde görevli bütün bürokratlara, bütün emekçilere bir Efes Selçuklu olarak sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Şu an itibariyle alınmış olan izinlerle birlikte ilk kazma vuruldu. Yolun açılması ile birlikte boru döşemeleri de gerçekleşecek. Tahmin ediyoruz ki eylül ayı gibi çeşmelerimizden o bahsettiğimiz ve yıllardan beri özlemini duyduğumuz çok daha kaliteli suya kavuşuyor olacağız" dedi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk'ta İçme Suyu İçin İlk Kazma Vuruldu - Son Dakika

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