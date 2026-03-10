Efes Selçuk'ta İftar Sofrası Dayanışmayla Kuruldu

(İZMİR) - Efes Selçuk'ta vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi iş birliğiyle kurulan iftar sofrasında bir araya geldi.

Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar yemeğine Efes Selçuk'un merkez mahalleleri ve köylerinden gelen çok sayıda vatandaşın yanı sıra Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Saraç: "Bereket ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum"

İftar yemeğinin ardından konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Torbalı Belediyesi Meclis Üyesi Semiha Memiş Saraç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın selamlarını ileterek; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın selamlarını, saygılarını ve sevgilerini sizlere iletmek isterim. Bu mübarek ramazan akşamında soframızı ve gönlümüzü paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. İftarımızın birlik, bereket ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Bizleri bu güzel sofrada buluşturan Efes Selçuk Belediye Başkanımız Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel'e de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Sengel: "En büyük temenni çocukların ölmediği yarınları birlikte görmek"

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de ramazan ayının dayanışma ve paylaşma ruhuna dikkati çekti. Başkan Sengel, konuşmasında; "İzmir Büyükşehir Belediyemiz geçen yıldan bu yana, bizim her yıl geleneksel olarak kurduğumuz ve hepimizi bir araya getiren bu sofrayı Efes Selçuklular için kuruyor. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a ve bu iftarın hazırlanmasında emeği geçen tüm emekçilere yürekten teşekkür ediyorum. Ramazan; kardeşliktir, birliktir, beraberliktir, paylaşımdır ve berekettir. Bu mübarek günlerde en büyük temennim; çocukların ölmediği, barışın ve kardeşliğin hakim olduğu yarınları birlikte görmek. Bolluğumuz, bereketimiz ve afiyetimiz hiç eksik olmasın" dedi.