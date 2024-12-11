Efes Selçuk'ta Meryem Ana Otopark Gelirleri İçin İmza Kampanyası Devam Ediyor

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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi'nin yüzde 60'lık gelir kaynağını oluşturan Meryem Ana otopark alanının Tarım ve Orman Bakanlığı'na verilmesi ile birlikte halkın mücadelesi devam ediyor. Efes Selçuk Kent Konseyi bileşenleri öncülüğünde gerçekleşen imza kampanyası her geçen gün çoğalmaya devam ediyor. Vatandaşlardan yoğun katılım gören kampanya için imza standı bu kez Selçuk İstasyon Meydanı'nda kuruldu. Çevre ilçelerden gelen vatandaşların da imzaladığı kampanya sonrası tüm imzalar ilgili kuruma gönderilecek.

İstasyon Meydanı'nda Meryem Ana Otopark gelirlerinin yeniden belediyeye kalması için başlatılan imza kampanyasına katılan Adem Avcı, "Belediyemizin neredeyse yüzde 60 bütçesini kapsayan otopark gelirlerine el koyulması kabul edilebilir gibi değil. Bu durum 600 tane işçinin ekmeğinden olması demek. Selçuk halkının da esnafının da aynı zamanda ekmeğinden olması demektir. Sonuçta belediye çalışanları bu parayı Selçuk esnafına harcadığından dolayı Selçuk'taki esnafların arasında da iflaslar başlayacaktır. Büyük ihtimalle Selçuk'ta yakın vadede çöküşler gerçekleşecektir. Yani esnaf da bunalıma girecek. Esnaf bunalıma girince Selçuk'un tamamı bunalıma girecek. Dolayısıyla bir nevi kayyum olan, hükümetin diğer belediyelerde de yapmış olduğu bu yanlış uygulamadan bir an önce vazgeçmesini, Selçuk'un olan otopark gelirlerinin Selçuk halkına tekrar iade edilmesini talep ediyoruz" dedi.

"Genel olarak hepimizin sorunu"

Müdahillik imzasını atarak kampanyaya destek veren Aykut Koçak, "Genel olarak hepimizin bir sorunu sadece bireysel anlamda değil geleceğimizin, çocuklarımızın, her şeyle ilgili bir olay. Eğer bu maddi anlamda böyle bir sıkıntı yaratırsa dar gelirli birçok vatandaşımızın da ekonomisini çok zorlayacağı için bu konuda herkesin elini taşın altına koyması istirhamımdır. Bu konuda çok duyarlı davranmalıyız" diye konuştu.

Meryem Ana Evi'nin uzun yıllardır Efes Selçuk halkında olmasından dolayı mutlu olduğunu fakat mevcut süreçte Meryem Ana Evi'nin Efes Selçuk halkından alınmaya çalışılmasından üzüntü duyduğunu dile getiren Reyhan Güzel, "İnşallah geri dönüşümü olur diye düşünüyorum. Meryem Anamız, Efesimizle biz daima mutluluk duyuyoruz. Böyle bir şey olursa, o bile bizim değil demek çok üzücü bizim için" dedi.

"Bu kaynaktan Efes Selçuk Belediyesi'ni mahrum bırakmak istiyorlar"

İmza kampanyasına katılan Yusuf Aslan, "Sadece Selçuk'ta değil hemen her yerde özellikle muhalif belediyelerin belediyeleri iş göremez hale getirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunuyor hükümet tarafından, idare tarafından. Buradaki olay da aslında bu çabanın bir parçası. Asıl hedef otoparkı alıp oradaki geliri bir yere aktarmak değil. Çok önemli bir para değil bu ama Efes Selçuk Belediyesi için de önemli bir kaynak. Bu kaynaktan Efes Selçuk Belediyesi'ni mahrum bırakmak istiyorlar olay bu" dedi.

Derya Avcı ise; "Meryem Ana Evi giderse sadece Efes Selçuk Belediyesi değil Efes Selçuk'taki bütün halk, esnaf, herkesin mağdur olacağını biliyoruz. Ama sadece belediye olarak anlıyorlar. Bunun böyle olmadığını halkın bilmesi gerekiyor" dedi.