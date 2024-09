Efes Selçuk\'ta Uygun Fiyatlı Gıda Projesi: Halk Mark-ET Açılıyor

Güncel

(İZMİR) - Efes Selçuk Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bütçe dostu Halk Mark-ET, 1 Ekim Salı günü saat 16.00'da Pazar Yeri'nde açılacak.

Efes Selçuk Belediyesi'nin hayata geçirdiği ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen Halk Mark-ET, 1 Ekim'de açılacak. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege Et iş birliğiyle geliştirilen Halk Mark-ET projesi, Efes Selçuklu vatandaşlara güvenilir ve kaliteli gıdaya uygun fiyatlarla ulaşma imkanı sunacak. Halk Mark-ET, Pazar Yeri'nde Bektaşlar Fırını arkasında bulunan lokasyonda hayata geçecek.

Halk Mark-ET ürünlerinden taze et grubuna ait kıyma ve kuşbaşı et, tüm vatandaşların ulaşa bilirliğini sağlamak amacıyla her satışta 1 kg ile sınırlı olacak. Taze Et grubunun yanı sıra şarküteri grubu, peynir çeşitleri, yumurta, çiğ süt gibi temel gıdalarda raflarda yerini alacak. Aynı zamanda çeşitli kooperatiflerden ve yerel üreticilerden temin edilecek olan kuru bakliyat, şarküteri ürünleri ve yöresel ürünler için ayrı bir satış reyonu oluşturulacak.

"Hayat pahalılığı karşısında vatandaşlarımızın bütçesine katkı sunmayı hedefliyoruz"

Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirilecek olan Halk Mark-ET'in kaliteli gıda ürünlerinin uygun fiyatlarla halka ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirileceğini belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel. "Yerel seçimler öncesinde vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözü daha tutmanın onurunu yaşıyorum. Artan fiyatlar vatandaşların temel tüketim maddelerine ulaşımını her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor. Bu temel tüketim maddelerinin arasında da et ürünleri yer alıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Ege Et iş birliğiyle geliştirdiğimiz bu proje ile Efes Selçuklular'ın temel gıda maddelerinden olan ete ulaşımını kolaylaştırmayı, hayat pahalılığı karşısında vatandaşlarımızın bütçesine katkı sunmayı hedefliyoruz" dedi.