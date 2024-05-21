Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

Güncel

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği yerli ve yabancı halk oyunları bir araya getirdi.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen şenlikte Efes Selçuk ve İzmir'in yanı sıra Polonya ve Ukrayna'dan gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri de Efes Selçuklular tarafından beğeniyle izlendi.

Farklı kültürleri bir araya getirmek ve tanıtmak, halklar arasındaki dostluk bağlarını sanatla güçlendirmek için düzenlenen Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği, katılımcı ekiplerin Atatürk Anıtı önünde bir araya gelmesiyle başladı. Atatürk Anıtı önünden İstasyon Meydanı'na vatandaşlarla birlikte kortej halinde yürüyen halk oyunları ekipleri performansları ile büyük alkış aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ilk olarak sahneye çıkan Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin zeybek gösterisinin ardından konuk halk oyunları ekipleri birbirinden özgün performansları ile şenliğe renk kattı.

Şenlik programı kapsamında etkinlikte yer alan Efes Selçuk Belediyesi Yıldızlar Karma Zeybek Ekibi, Efes Selçuk Belediyesi Minikler Karma Zeybek Ekibi, Efes Selçuk Belediyesi Modern Dans Ekibi, FOMGED İzmir Folklor Müzik Gençlik Kulübü ve Hancı Halk Oyunları Ekibi'nin yanı sıra Ukrayna Halk Oyunları Ekibi ve Polonya Halk Oyunları Ekibi sahneye çıkarak performanslarını sergilediler.

Kültürleri ve halkları müzikle buluşturan Uluslararası Halk Oyunları Şenliği, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları eğitmenleri Ulaş Erol, Yeşim Erol, Cafer Çoban ve misafir olan halk oyunları ekiplerinin eğitmenlerine Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin tarafından Efes Selçuk'u simgeleyen Artemis Heykeli verilmesi ile son buldu.