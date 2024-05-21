Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

Efes Selçuk Belediyesi tarafından düzenlenen Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği, yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerini bir araya getirdi. Şenlikte gösterilen performanslar büyük beğeni topladı.

21.05.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Efes Selçuk Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği yerli ve yabancı halk oyunları bir araya getirdi.

İstasyon Meydanı'nda düzenlenen şenlikte Efes Selçuk ve İzmir'in yanı sıra Polonya ve Ukrayna'dan gelen halk oyunları ekiplerinin gösterileri de Efes Selçuklular tarafından beğeniyle izlendi.

Farklı kültürleri bir araya getirmek ve tanıtmak, halklar arasındaki dostluk bağlarını sanatla güçlendirmek için düzenlenen Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği, katılımcı ekiplerin Atatürk Anıtı önünde bir araya gelmesiyle başladı. Atatürk Anıtı önünden İstasyon Meydanı'na vatandaşlarla birlikte kortej halinde yürüyen halk oyunları ekipleri performansları ile büyük alkış aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından ilk olarak sahneye çıkan Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin zeybek gösterisinin ardından konuk halk oyunları ekipleri birbirinden özgün performansları ile şenliğe renk kattı.

Şenlik programı kapsamında etkinlikte yer alan Efes Selçuk Belediyesi Yıldızlar Karma Zeybek Ekibi, Efes Selçuk Belediyesi Minikler Karma Zeybek Ekibi, Efes Selçuk Belediyesi Modern Dans Ekibi, FOMGED İzmir Folklor Müzik Gençlik Kulübü ve Hancı Halk Oyunları Ekibi'nin yanı sıra Ukrayna Halk Oyunları Ekibi ve Polonya Halk Oyunları Ekibi sahneye çıkarak performanslarını sergilediler.

Kültürleri ve halkları müzikle buluşturan Uluslararası Halk Oyunları Şenliği, Efes Selçuk Belediyesi Halk Oyunları eğitmenleri Ulaş Erol, Yeşim Erol, Cafer Çoban ve misafir olan halk oyunları ekiplerinin eğitmenlerine Efes Selçuk Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin tarafından Efes Selçuk'u simgeleyen Artemis Heykeli verilmesi ile son buldu.

Kaynak: ANKA

Selçuk Belediyesi, Selçuk, Efes, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşandı İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşandı
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:42 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu 17 yaşındaki rapçi silahla oyun oynarken kendisini vurdu
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 12:42:42. #1.12#
SON DAKİKA: Efes Selçuk Uluslararası Halk Oyunları Şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement