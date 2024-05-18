Efes Selçuk'un tanıtımına katkı sağlayan film gösterime girdi - Son Dakika
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Efes Selçuk'un tanıtımına katkı sağlayan film gösterime girdi

Efes Selçuk Belediyesi'nin destek verdiği 'Dünya Malı-Eksi Bir' filminin İstanbul galasına Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katıldı. Filmin çekimlerinin Efes Selçuk ve Şirince'de gerçekleşmesi, bölgenin turizm potansiyeline olumlu sonuçlar verecek.

18.05.2024 14:10
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(İZMİR)- Bir kısmı Efes Selçuk'ta çekilen "Dünya Malı-Eksi Bir" filmi gösterime girdi. Efes Selçuk Belediyesi, kentin tanıtım faaliyetleri kapsamında filmin çekimlerine destek verdi. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 17 Mayıs Cuma günü İstanbul'da gösterime giren filmin galasına katıldı.

Efes Selçuk'un tanıtımına büyük katkı sağlayan "Dünya Malı-Eksi Bir" filminin İstanbul galasına, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de katıldı. Filmin bir sahnesinde Efes'in Kuşadası'nda değil, Selçuk'ta olduğu ele alınması tanıtım açısında dikkat çekti. Başkan Sengel, film ekibiyle birlikte galada buluşarak Efes Selçuk'un tanıtımına yapılan bu önemli katkıya teşekkür etti.

Filmin yönetmeni, oyuncuları ve yapımcılarıyla bir araya gelen Başkan Sengel, Efes Selçuk'un tarihi ve kültürel zenginliklerinin sinema dünyası tarafından da fark edilmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Filmin gösterime girmesiyle birlikte Efes Selçuk'un turizm tanıtımı açısından önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, büyük beğeni ile izlediği filmin kentin kültür değerlerine olumlu katkılar sağlayacağına inandığı kaydetti. Filmin galası da katılan Başkan Sengel, filmin Yönetmeni Uygur Akkaya'ya Artemis heykeli hediye etti.

Yönetmenliğini Uygur Akkaya'ın yaptığı, başrollerini Berk Hakman, Uğur Yücel, Erkan Köse, Asena Tuğal, Turgay Tanülkü, Serhat Özcan, Altan Erkekli ve Tolga Canbeyli gibi usta sanatçı kadrosunun yer aldığı filmin çekimleri, Efes Selçuk ve Şirince sokaklarında gerçekleşti. Ayrıca filmin senaryo ekibinde Efes Selçuk'un yetenekli isimleri Korkut Soylu ve Tolga Mert yer alıyor. Filmin çekimlerinin Efes Selçuk ve Şirince'de gerçekleşmesinin, bölgenin turizm potansiyeline de olumlu sonuçlar vermesi bekleniyor. Hem yerel halkın katkıları hem de sanatın her alanında destek sağlayan Efes Selçuk Belediyesi'nin katkılarıyla çekimleri tamamlanan film, Efes Selçuk'un kültürel ve sanatsal kimliğini daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Efes Selçuk'un tanıtımına katkı sağlayan film gösterime girdi - Son Dakika

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