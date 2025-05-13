Efes Tarlası'ndan DMD Hastası Çocuklara Destek İçin Fideler Satışa Sunuldu

(İZMİR) - Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üretilen fideler, DMD kas hastası Batın, Efehan ve Göktuğ için Aslanlı Havuz yanında bulunan alanda satışa sunuldu.

Efes Selçuk Belediyesi'nin "Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yetişen fideler toprakla, çocuklarımız hayatla buluşsun" çağrısına ilgi yoğun oldu.Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde üretilen fideler, DMD kas hastası Batın, Efehan ve Göktuğ için satışa sunuldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Bilgi Keskin, "Çocuklarımızın sağlıklarına destek olmak için her an bizim için bir fırsat. Etkinliklerimizde, şenliklerimizde DMD kas hastası çocuklarımız için stantlar kuruluyor. Efes Selçuk halkı gerçekten çok duyarlı. Bu sefer de hem Anneler Günü'nü hem de baharın gelişini fırsat bildik. Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yetiştirdiğimiz fideleri satışa sunalım dedik. Gösterdikleri ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Dayanışmayla çocuklarımızı sağlıklarına kavuşturacağız" diye konuştu.