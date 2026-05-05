Efes Tarlası Yaşam Köyü, Iter Vitis Rotasında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Efes Tarlası Yaşam Köyü, Iter Vitis Rotasında

05.05.2026 10:45  Güncelleme: 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Efes Tarlası Yaşam Köyü, İzmir Bağ Yolu Projesi ile uluslararası arenada adını duyurdu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Hayata geçirdiğimiz Efes Tarlası Yaşam Köyü projesiyle ne kadar doğru ve vizyoner bir iş yaptığımızı uluslararası alanda bir kez daha görmüş olduk. Bu gelişme, Efes Selçuk’un yalnızca ziyaret edilen tarihi bir kent olmanın ötesinde; kültürel mirası, yerel üretimi, kadın dayanışmasını ve sürdürülebilir geleceği birlikte üreten örnek bir destinasyon olduğunu da ortaya koymaktadır" dedi.

(İZMİR) - Efes Tarlası Yaşam Köyü, İzmir Bağ Yolu Projesi ile uluslararası arenada adını duyurdu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Hayata geçirdiğimiz Efes Tarlası Yaşam Köyü projesiyle ne kadar doğru ve vizyoner bir iş yaptığımızı uluslararası alanda bir kez daha görmüş olduk. Bu gelişme, Efes Selçuk'un yalnızca ziyaret edilen tarihi bir kent olmanın ötesinde; kültürel mirası, yerel üretimi, kadın dayanışmasını ve sürdürülebilir geleceği birlikte üreten örnek bir destinasyon olduğunu da ortaya koymaktadır" dedi.

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Programı kapsamında yer alan ve "Bağcılık ve Şarap Kültürü Rotası" olarak bilinen Iter Vitis, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü onursal üyeliğe kabul etti.

İzmir'in bağcılık mirası açısından uluslararası öneme sahip olan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen İzmir Bağ Yolu, İZFAŞ tarafından Fuar İzmir'de düzenlenen Olivtech – 12. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı kapsamında gerçekleştirilen programla tanıtıldı. Programda, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün onursal üyelik sertifikası Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'e takdim edildi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün Iter Vitis rotasına onursal üye olarak kabul edilmesinin, projenin uluslararası alanda gördüğü değeri bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nün yalnızca tarımsal üretimi destekleyen bir proje olmadığını, aynı zamanda ziyaretçilere Efes Selçuk'a özgü bütüncül bir deneyim sunmayı amaçladığını ifade etti.

Başkan Sengel, "Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Programı kapsamında yer alan ve 'Bağcılık ve Şarap Kültürü Rotası' olarak bilinen Iter Vitis, Efes Tarlası Yaşam Köyü'nü onursal üyeliğe kabul etti. Hayata geçirdiğimiz Efes Tarlası Yaşam Köyü projesiyle ne kadar doğru ve vizyoner bir iş yaptığımızı uluslararası alanda bir kez daha görmüş olduk. Bu gelişme, Efes Selçuk'un yalnızca ziyaret edilen tarihi bir kent olmanın ötesinde; kültürel mirası, yerel üretimi, kadın dayanışmasını ve sürdürülebilir geleceği birlikte üreten örnek bir destinasyon olduğunu da ortaya koymaktadır. İzmir'in köklü bağcılık kültürünü korumayı, görünür kılmayı ve sürdürülebilir turizm anlayışıyla geleceğe taşımayı hedefleyen İzmir Bağ Yolu Projesi'nin hayata geçmesine öncülük eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve projenin tüm paydaşlarına teşekkür ederiz" dedi.

Efes Tarlası Yaşam Köyü, Iter Vitis Rotasında

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Efes Tarlası Yaşam Köyü, Iter Vitis Rotasında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü
MHP lideri Bahçeli’den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı MHP lideri Bahçeli'den Amedspor Başkanı Nahit Eren’e tebrik mesajı
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Bursa’da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar Bursa'da dehşet anları: Konuşma bahanesiyle ara sokağa çağırıp kurşun yağdırdılar
Hürmüz’den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş Hürmüz'den gelen haberler piyasaları sarstı: Altında sert düşüş
4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda 4 kişilik ailenin tatili facia ile bitti! 2 çocukları öldü, anne-baba yoğun bakımda

11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli: İmralı’nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
Bahçeli: İmralı'nın statü konusu ele alınmalı, barış süreci koordinatörlüğü olmasını öneriyorum
11:14
Met Gala’ya bu kostümler damga vurdu Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
10:45
Trump’a anket şoku Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
Trump'a anket şoku! Popülaritesi tarihindeki en dip seviyeye indi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 11:44:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Efes Tarlası Yaşam Köyü, Iter Vitis Rotasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.