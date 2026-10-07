Efkan Ala, Gazze'de 21 bin 745 çocuğun katledildiğini unutmadıklarını söyledi

Efkan Ala, Gazze'de 21 bin 745 çocuğun katledildiğini unutmadıklarını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımına ilişkin sosyal medya paylaşımı yaptı. Ala, 18 yaş altı 21 bin 745 çocuğun katledildiğini, 46 bin çocuğun yaralandığını ve yaralı çocuklardan 11 bininin uzvunu kaybettiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İsrail'in Gazze'de 3. yılını dolduran soykırımına yönelik paylaşımda bulundu.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Unutmadık… 18 yaş altı 21 bin 745 çocuk katledildi, 46 bin çocuk yaralandı. Yaralı çocuklardan 11 bini uzuvlarını kaybetti, 123 çocuk açlık nedeniyle öldü, 293 yeni doğan bebek hayatını kaybetti. Beş yaş altı yaklaşık 300 bin çocuk yetersiz beslenmeye maruz bırakıldı… Unutmuyoruz… Çünkü insanız…"
Kaynak: AA
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