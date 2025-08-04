Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Osmanlar köyünde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Eflani Belediyesi ve Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 4 dönümlük alan ve bir tarladaki saman balyaları zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Eflani'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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