Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Bostancılar köyünde anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eflani Belediyesi itfaiyesi ile Eflani Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönümlük alan ve bir tarladaki saman balyaları zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Eflani'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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