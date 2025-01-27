Eflani\'de Esnaf Duası Geleneği Yeniden Canlandı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde unutulmaya yüz tutmuş esnaf duası geleneği yeniden başladı.

İlçe merkezinde kurulan pazar alanında toplanan esnaf, Merkez Camisi İmamı Tahir Köse'nin yaptığı duaya iştirak etti.

Kaymakam Ömer Bulut, burada yaptığı konuşmasında, esnaf duasının bereketine ve geleneğin sürdürülmesinin önemine değindi.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, yıllardır yapılmayan bir geleneğin yeniden başlamasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Esnafa bol kazançlar dileyen Şahin, "Ahilik kültürü, kardeşlik, dayanışma ve helal kazancın rehberi olan kadim bir mirasımızdır. Esnaf duası, bu kültürün temel taşlarından biri olarak toplumsal birlikteliğimizin, ahlaki değerlerimizin ve ticari dürüstlüğümüzün simgesidir. Bereketin, helal kazancın ve hayır dualarının buluştuğu bu kutlu geleneğin yeniden canlandırılmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Duaya, pazarcı esnafı ve vatandaşların yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Ersoy, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yaşar Bulut, İl Genel Meclis Üyeleri Ahmet Koç ve Mesut Aydın, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ekin Şenol, İlçe Müftüsü Saim Güngör, Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Zeki Sevim, AK Parti Karabük İl Yönetim Kurulu üyeleri Murat Dikilitaş, Nihat Ertan ve Recep Özdemir, Muhtarlar Derneği Başkanı Ömer Ünal, Öğretmenevi Müdürü Cahit Üstün, Ziraat ve Esnaf Odası üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı.