Karabük'ün Eflani ilçesinde menfezden düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
S.Y. (28) idaresindeki 78 AAY 680 plakalı hafif ticari araç, Kocacık köyünde kontrolden çıkarak menfezden düştü. Kazada, sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Eflani'de Menfeze Düşen Aracın Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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