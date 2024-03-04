Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve İç Anadolu için fırtına uyarısı

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Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve İç Anadolu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına, yüksek kesimlerinde fırtına şeklinde, İç Anadolu'nun batısında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.