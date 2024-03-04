Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve İç Anadolu için fırtına uyarısı

Ege Bölgesi, Batı Akdeniz ve İç Anadolu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına, yüksek kesimlerinde fırtına şeklinde, İç Anadolu'nun batısında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya kayısısının fiyatının serbest piyasada kırmızı et fiyatlarını ikiye katlayarak bin TL'yi geçtiğini belirtti. Özcan, kuru kayısı fiyatlarında kısmi bir artış olduğunu ve market fiyatları ile üretim maliyetleri arasında ciddi bir fark olduğunu söyledi. Bu durumun tüketiciyi zor durumda bıraktığını vurgulayan Özcan, marketlerdeki kuru kayısı fiyatlarının 800 ila bin TL arasında olduğunu ifade etti ve daha sıkı bir denetim yapılması gerektiğini belirtti.
Polonya'da düzenlenen 2024 VIRTUS Özel Sporcular Dünya Kayak Şampiyonası'nda Türk milli sporcu Zeynep Aliye Bingül, kadınlar II3 kategorisinde bronz madalya elde etti. Bingül, otizm kategorisinde ilk defa yarıştığı bu organizasyonda başarılı bir performans sergileyerek madalya kazandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Bingül'ü tebrik ederek, daha adil bir yarış ortamının oluştuğunu belirtti.
Isparta'da yapılan bir operasyonla, yurt dışından getirilen araçlara ağır hasarlı araçların şase numaralarının takılarak satıldığı ortaya çıktı. Operasyon sonucunda şahıslar hakkında adli işlem yapıldı ve ele geçirilen araçlar Isparta Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
Çin'deki Amerikan Şirketler Derneği'nin yıllık Çin İş Ortamı Anketi'ne göre Çin, ABD'li şirketlerin küresel rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olan önemli bir yetenek ve inovasyon kaynağı olarak görülmektedir. Çin pazarının hayati önemi vurgulanırken, ABD'li işletmelerin Çin'e olan iyimserlikleri artmaktadır. Çin, ABD'li şirketlerin yatırım yapmak için ilk tercihleri arasında yer almaktadır ve ikili ilişkilerde olumlu bir eğilim gözlenmektedir.
TBMM Genel Sekreterliği, bir CHP milletvekilinin odasında para dolu poşet bulunduğu iddiasının araştırılmasına yönelik dilekçe üzerine muhakkik tayin ederek, gerekli çalışmayı başlattı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, iddiaları yalanlayarak konunun araştırılmasını talep etti. Bazı CHP milletvekilleri de konuyla ilgili dilekçe verdi ve TBMM Genel Sekreterliği gerekli çalışmayı başlattı.
Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2021 yılında kurulan Ulusal Yenidoğan İşitme Referans Merkezi, bebeklerin işitme kaybı sonrası yaşayabileceği olumsuzlukları önlemek için çalışmalar yapıyor. Merkezde yapılan işitme testleri sayesinde erken tanı konularak tedaviye yönlendirilen bebeklerin sayısı artıyor. Ayrıca, çocuklarda konuşma bozukluğu veya gecikmesi olanlarda da işitme değerlendirmesi yapılıyor. Merkezin hedefi, işitme kaybında erken tanı ve tedaviyi sağlamaktır.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), makine ve otomotiv yan sanayi sektörlerine yönelik yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projeleri kapsamında Litvanya'ya ticaret heyeti programı düzenledi. BTSO'nun öncülüğünde gerçekleştirilen programda, Bursalı firmalar Litvanya iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Heyet, Vilnius'ta düzenlenen ikili iş görüşmeleri ve Türkiye-Litvanya İş Forumu'na katıldı. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, programın başarılı bir şekilde tamamlandığını belirterek, ihracat odaklı büyüme yolculuğunda firmalara rehber olacaklarını ifade etti.
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