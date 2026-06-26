Ege'de Karne Heyecanı: Milyonlarca Öğrenci Yaz Tatiline Girdi - Son Dakika
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Ege'de Karne Heyecanı: Milyonlarca Öğrenci Yaz Tatiline Girdi

Ege\'de Karne Heyecanı: Milyonlarca Öğrenci Yaz Tatiline Girdi
26.06.2026 13:09
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İzmir, Denizli, Uşak, Manisa ve Aydın'da düzenlenen törenlerle öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Valiler, kaymakamlar ve diğer protokol üyelerinin katıldığı etkinliklerde öğrencilere karneleri ve hediyeleri verilirken, halk oyunları gösterileri sunuldu. Yetkililer, öğrencilere tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

İzmir, Denizli, Uşak, Manisa ve Aydın'da törenle karnelerini alan öğrenciler yaz tatiline girdi.

İzmir'de 2 bin 971 okulda, 733 bin 302 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Karabağlar ilçesindeki İyiburnaz Ortaokulu'nda düzenlenen törene Vali Süleyman Elban, Karabağlar Kaymakamı Mehmet Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Vali Elban, daha sonra sınıflarında ziyaret ettiği 1. sınıf öğrencilerine karne ve hediyelerini verdi.

Okulun öğretmenleriyle yıl sonu değerlendirmesi yapan Elban, tatilin ardından başlayacak yeni eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Denizli

Denizli'de, 784 okulda 180 bin 713 öğrenciye karneleri dağıtıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, Pamukkale ilçesi Sevindik Şehit Hasan Er Ortaokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Sınıfları ziyaret eden Köşger, öğrencilere karnelerini verdi.

Köşger'e İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan da eşlik etti.

Uşak

Uşak'ta 315 okulda 64 bin 344 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Kent merkezindeki Hasibe ve Mazhar İlkokulu'nda eğitim öğretim yılı kapanış töreni düzenlendi.

Törene, Uşak Vali Vekili Ali Nazım Balcıoğlu, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir ve İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel katıldı.

Katılımcılar, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.

Öğrencilerle sohbet eden Vali Vekili Balcıoğlu, tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Manisa

Manisa'da 1171 okulda, 268 bin 553 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Şehzadeler ilçesindeki Yeniköy Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Yardımcısı Erhan Günay, Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende öğrenciler, protokol üyelerini çiçeklerle karşıladı.

Programda öğrenciler halk oyunları gösterisi sundu.

Katılımcılar daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karne ve hediyelerini verdi.

Vali Yardımcısı Erhan Günay, öğrencilere yaz tatilinde kitap okumaları önerisinde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli de öğrencilerin karne heyecanını yaşamaktan mutlu olduğunu söyledi.

Aydın

Aydın'daki tören ise Koçarlı ilçesindeki Çakırbeyli İlkokulu'nda yapıldı.

Törende Aydın Valisi Osman Varol ile İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterisi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bando ekibi, gösteri sundu.

Protokol üyeleri daha sonra öğrencilerin yaptığı resim sergisini gezdi. Törenin ardından öğrencilere sınıflarda karneleri protokol üyelerince verildi.

Programa, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Koçarlı Kaymakamı Ramazan Taşkın da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege'de Karne Heyecanı: Milyonlarca Öğrenci Yaz Tatiline Girdi - Son Dakika

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