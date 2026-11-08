Ege Bölgesi'nin sağlık üssü: İzmir Şehir Hastanesi

Türkiye'nin 4. büyük, Ege Bölgesi'nin ise en büyük şehir hastanesi olan 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, 3 yılda çok sayıda hastaya hizmet verdi.

Kampüs şeklinde planlanan sağlık merkezi; genel hastane ile kadın doğum ve çocuk hastanesi, kalp damar ve kardiyoloji hastanesi, onkoloji hastanesi, fizik tedavi hastanesi, adli psikiyatri hastanesinden oluşuyor.

Hastanede ayrıca kemik iliği merkezi, organ nakli merkezi, inme merkezi, uyku merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezi yer alıyor. 15 Ekim 2023'te hasta kabul etmeye başlayan hastanede 99'u profesör, 142'si doçent, 17'si başasistan, 528'i uzman, 1383'ü asistan, 62'si pratisyen hekim, 2 bin 499'u hemşire ve ebe olmak üzere diğer hastane çalışanlarıyla birlikte toplam 8 bin 718 kişi görev yapıyor.

İzmir Şehir Hastanesi 337 poliklinik, 54 ameliyathane, 450 yoğun bakım yatağı ve 30 diyaliz yatağına sahip.

Hastanede özellikli sağlık hizmetlerine erişimi artırmak ve tanı, tedavi, eğitim ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek amacıyla Spina Bifida Birimi, Diyaliz Öncesi Kronik Böbrek Hastalığı Polikliniği, Nöromüsküler Hastalıklar Birimi, Çocuklar İçin Kapsamlı Uyku Testi Hizmeti, Kozmetoloji Birimi, Endobronşiyal Ultrasonografi Yöntemi, Tıbbi Farmakoloji Teratojenite Konsültasyon Birimi olmak üzere 14 yeni birim de hizmete alındı.

Kampüste bulunan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nin Tutuklu Hükümlü Adli Psikiyatri Servisi'nde 610, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi'nde 734, kapalı erkek ve kadın servislerinde 2 bin 647, Kapalı Çocuk ve Ergen Psikiyatri Servisi'nde 488 olmak üzere şimdiye kadar toplam 4 bin 479 hasta yatarak tedavi gördü.

İzmir Şehir Hastanesi, Ege Bölgesi'nin yanı sıra sağlık turizmi kapsamında 2 bin yabancı hastaya da sağlık hizmeti verdi.

"100'e yakın böbrek naklini, 400'e yakın kornea naklini başarıyla yaptık"

İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yaprak Üstün, AA muhabirine, her geçen gün artan başvuru sayısıyla sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın birçok kentinden hasta kabul ettiklerini dile getiren Üstün, "Açıldığımızdan bu yana 12 milyon hastaya ayakta tetkik ve tedavi uyguladık. 1,5 milyon hastayı acil servisimizde kabul ettik. 290 bin hastayı yatarak tedavi ettik. Bunların 66 bini yoğun bakım servisinde tedavi aldı. Özetle açıldığımız günden şimdiye kadar 3 yılda 14 milyon civarında hastaya sağlık hizmeti sunduk. TÜRKKÖK ünitemizde 250 hastadan kök hücre topladık. Yaklaşık 5 bin hastamıza yenidoğan taraması yaptık. Hastanemizde 100'e yakın böbrek naklini, 400'e yakın kornea naklini başarıyla yaptık. Karaciğer ve ince bağırsak nakli yapmaya devam ediyoruz. 300 bine yakın hastamızı ameliyat ettik. Bunlar özellikli ameliyatlardı." dedi.

Prof. Dr. Üstün, hastanede 14 bin 947 doğum gerçekleştirildiğini, görüntüleme merkezinde ise 1 milyon 470 bin 220 çekim yapıldığını ifade etti.

Yanık Merkezi'nde birçok erişkin ve çocuk hastanın tedavi edildiğini anlatan Üstün, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesinde ise birçok hastanın yeniden yürümeye başladığını söyledi.

Hastalara en iyi sağlık hizmetini vermek istediklerini anlatan Üstün, "İzmirliler de çok sevdi ve alıştı. Bunun devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ikinci şehir hastanesinin müjdesini aldık. Tamama yakın dolulukla İzmir'e hizmet vermeye devam ediyoruz. Günlük 20 bin hastamıza polikliniklerde 2 bin hastaya da acil servislerde hizmet veriyoruz. Vatandaşımızın memnun olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.