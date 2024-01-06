EGE Denizi\'nde 4.2 Büyüklüğünde Deprem

EGE Denizi'nde, İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünün Ege Denizi'nin Çandarlı Körfezi olarak açıkladığı deprem, saat 14.53'te oldu. İzmir'in Aliağa ilçesine 6 kilometre mesafede yerin 9.18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede kısa süreli paniğe neden oldu. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.