Ege Denizi\'nde 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 19.19'da Ege Denizi açıklarında 4.8 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre altında bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Ege Denizi'nde meydana gelen bir depremi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Ege Denizi açıkları Yamurgi Adası'nda saat 19.19!da bir deprem meydana geldi.

BÜYÜKLÜĞÜ 4.8

AFAD, depremin büyüklüğünü 4.8 olarak açıkladı. Depremin yerin 7 kilometre altında oluştuğu da bildirildi.

BODRUM'DAN HİSSEDİLDİ

Öte yandan depremin Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında ve çevresinde de hissedildiği aktarıldı.