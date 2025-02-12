Ege Denizi'nde saat 12.14'te 4,8 ve 12.20'de 4,7 büyüklüğünde depremler meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 ve 4,7 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
Söz konusu depremlerin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde 4,8 ve 4,7 Büyüklüğünde Depremler - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?