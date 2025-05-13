AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 02.30'da Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, en yakın kara parçası olarak Muğla'nın Bodrum ilçesinden 137.12 kilometre mesafede ölçüldü. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Son Dakika › Güncel › Ege Denizi'nde 4.9 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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