Ege Denizi'nde 400'ü Geçen Depremler

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde meydana gelen depremlere ilişkin paylaşım yaptı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Ege Denizi'nde, 28 Ocak'tan itibaren yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı bildirildi.

Açıklamada, deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Depremlerin Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda atış gösterdiği ve derinliklerinin 5 ila 25 kilometre arasında değiştiği aktarılan açıklamada, Türkiye kıyılarına en yakın depremin 140 kilometre mesafede gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer yoğun sismik aktivite yaşandığı ve 14 ay süren depremlerin herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmadığı anımsatıldı.

Gelişmelerin dikkatle takip edildiği ve bilim insanları ile araştırmacıların, AFAD ile koordineli şekilde sismik hareketliliği, olası volkanik aktiviteleri ve tsunamiyi değerlendirdirdiği bildirildi.

Vatandaşlar, sosyal medyada yer alan yanlış bilgilere itibar etmemeleri konusunda uyarılırken, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi gerektiği belirtildi.