Ege Denizi\'nde 63 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonlarda, 63 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12), Ayvacık açıklarında seyir halinde lastik bot tespit etti.

Bölgeye sahil güvenlik gemisi "TCSG-84" yönlendirildi.

Ekipler, bottaki Afganistan uyruklu 18'si çocuk 30 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı bölgedeki diğer operasyonda da düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-119" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içerisindeki Afganistan ve Irak uyruklu 9'u çocuk 33 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan 63 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.