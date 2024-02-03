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Ege Denizi'nde yakalanan 69 düzensiz göçmen için yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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Ege Denizi'nde yakalanan 69 düzensiz göçmen için yasal işlem başlatıldı

Ege Denizi\'nde yakalanan 69 düzensiz göçmen için yasal işlem başlatıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botlarda toplam 69 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler arasında kadın ve çocuklar da bulunuyor. Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilen göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.

03.02.2024 19:33
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Ege Denizi'nin kuzeyinde, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında yakalanan 69 düzensiz göçmenle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığına bağlı "KB-20" botu ekipleri, Ayvacık açıklarında bir grup insanın bulunduğu lastik botun hareket halinde olduğunu belirledi.

Durdurulan botta, aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu Afganistan uyruklu 39 düzensiz göçmen yakalandı.

"KB-111" botu ekiplerince aynı bölgedeki ikinci operasyonda da aynı ülkeye mensup 30 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Haklarında yasal işlem başlatılan bu kişiler, Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Ege Denizi, Afganistan, Çanakkale, Sahil Güvenlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde yakalanan 69 düzensiz göçmen için yasal işlem başlatıldı - Son Dakika
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