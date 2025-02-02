(ANKARA) - AFAD, Ege Denizi'nde saat 20.41'de 4,5, 20.45'te de 4,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini bildirdi.
Ege Denizi'nde art arda depremler yaşanıyor. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı X hesabından Ege Denizi'nde 4 dakika arayla meydana gelen depremlere ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, saat 20.41'de Ege Denizi'nde 10 kilometre derinlikte 4,5, 20.45'te de 7 kilometre derinlikte 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu.
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