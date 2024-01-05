Ege Denizi\'nde Fırtına Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneydoğudan, gece saatlerinden itibaren güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre) fırtına, pazar günü kuvvetini artırarak yer yer 9 kuvvetinde (saatte 90 kilometre) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazartesi sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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