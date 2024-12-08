Ege Denizi\'nde Fırtına Uyarısı

EGE Denizi'nin kuzeyinde, gece saatlerinden itibaren fırtınanın etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, rüzgarın, gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini bildirdi.
Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği de belirtildi.
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