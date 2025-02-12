Ege Denizi'ndeki Depremler Bilimsel Olarak İzleniyor - Son Dakika
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Ege Denizi'ndeki Depremler Bilimsel Olarak İzleniyor

Ege Denizi\'ndeki Depremler Bilimsel Olarak İzleniyor

AFAD, Ege Denizi'ndeki sismik aktivitenin yoğun şekilde izlendiğini açıkladı.

12.02.2025 20:19
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin, "Özellikle bu alan bilim camiası tarafından da mercek altına alınmış durumda. Yoğun bir şekilde izleniyor." dedi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Doğu Karadeniz Bölgesinde Deprem Gerçeğiyle Yüzleşme" konulu panele katılmak için kente gelen Akgün, gazetecilere, deprem sonrasındaki acı tecrübelerin bir anlamda bazı değerlendirmeleri yeniden yapma imkanı tanıdığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD'ın hem sahada hem de sürecin yönetilmesi noktasında gayret gösterdiğinin altını çizen Akgün, "Özellikle iyileştirme aşaması noktasında şu an dünyanın en büyük müdahale ve iyileştirme sürecini gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda hakikaten son derece yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Akgün, böyle süreçlerle bir daha karşılaşmamayı temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Maalesef yaşadığımız coğrafya bizim bu süreçlerle barışık bir şekilde yaşamamız gerektiği gerçeğini bir kez daha hatırlatıyor. Dolayısıyla hem toplumsal bilinç anlamında hem de yapılaşma süreçleri anlamında edindiğimiz acı tecrübeleri bir ders niteliğinde geleceğe taşımak zorunda olduğumuzu hatırlamamız, bu anlamda da devletimizin tüm kurumları nezdinde bu süreç devam ettiriliyor."

Ege Denizi'nde son günlerde meydana gelen depremlere ilişkin de Akgün, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu alan çok bilinen bir alan, sürpriz bir alan değil. Binlerce yıldır bu süreçlerin meydana geldiği bir alan hem volkanik aktivite açısından hem de bizim tektonik faaliyet dediğimiz fay denetlemeli hareketler açısından. Şu an itibarıyla bir olağanüstü sismik aktivite gelişimi söz konusu alanda. Özellikle bu alan bilim camiası tarafından da mercek altına alınmış durumda. Yoğun bir şekilde izleniyor. Biz de AFAD olarak yurt içinden ve yurt dışından araştırmacı ve yetkili kurumlarla görüşmelerimizi sağlıyoruz. Hem sürecin izlenmesi adına hem de olabilecek olası bir durum halinde alınacak tedbirler ve uygulanacak planlar çerçevesinde yapılacak hususlar değerlendiriliyor."

6 Şubat depremlerinde 103 bin 999 bağımsız bölüme tekabül eden 39 bin 539 bina yıkıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akınbingöl ise panelde yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremleri sonrası yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Depremin ardından 6 milyon 615 bin 354 binada inceleme yapıldığını belirten Akınbingöl, incelemelerde 9 bin 284 mimar ve mühendisin görev aldığını ifade etti.

Akınbingöl, 53 bin 735 can kaybının olduğu depremde 104 milyar dolar hasarın meydana geldiğini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"İncelemelerde çıkan sonuca göre, 103 bin 999 bağımsız bölüme tekabül eden 39 bin 539 binamız yıkıldı. 21 bin 176 binamız burada acil yıkılacak konuma geldi. 200 bin 232 binamızda da taşıyıcı sisteminde hasar oldu, binalar onarılamaz hale geldi. 44 bin 52 binamızda orta hasar oldu. Diğer kalan binalarımızın az hasar ve hasarsız olarak tespiti yapıldı. Yaklaşık olarak yüzde 55-56 civarında bir hasarsızlık var ama yüzde 28 de az hasarlı, onun dışındaki binalarımız ne yazık ki depreme karşı dayanamadı büyük bir hasar aldı."

Panelde, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Prof. Dr. Aykut Akgün, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, KTÜ Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki de konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ege Denizi'ndeki Depremler Bilimsel Olarak İzleniyor - Son Dakika

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