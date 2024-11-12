Ege Perla AVM'de Yangın Paniği - Son Dakika
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Ege Perla AVM'de Yangın Paniği

Ege Perla AVM\'de Yangın Paniği

İzmir'de Ege Perla alışveriş merkezinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi, yangın sürüyor.

12.11.2024 20:19
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İZMİR'in Konak ilçesinde bulunan Ege Perla isimli alışveriş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu. AVM'de bulunanlar tahliye edilirken, 3 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Ege Perla isimli alışveriş merkezinde çıktı. İlk belirlemelere göre yemek katında bulunan bir restorandan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler bitişikteki işletmelere de sıçrarken vatandaşlar panik ve korku içerisinde Avm'den çıkmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, içeride bulunanlar tahliye edildi. Bu sırada dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastanelere götürüldü. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale başlattı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

HABER: Burak UÇAR/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ege Perla AVM'de Yangın Paniği - Son Dakika

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