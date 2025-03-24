Ege Üniversitesi'nde İmamoğlu'nun Tutuklanmasına Tepki: Akademik Boykot Başlatıldı

(İZMİR) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Ege Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler akademik boykot başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanmasıyla artan eylem ve protesto süreci 6'ncı gününde devam ediyor.

İzmir'de de eylemlerini sürdüren üniversite öğrencileri, İmamoğlu'nun tutuklanmasınım ardından "Akademik Boykot" kararı aldı.

Ege Üniversitesi öğrencileri karara tepki göstermek amacıyla kampüste yer alan 1 Nolu Yemekhane önünde bir araya geldi. Boykot kararını açıklayan öğrenciler, "Yasaklar sokakta, sokakta yazılır", "ODTÜ'ye selam direnişe devam", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "İşçiler greve, öğrenciler boykota" sloganları eşliğinde yürüyüş yaparak İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.