Ege Üniversitesi\'nde Kardeşlik İftarı

Ege Üniversitesi Genç Düşünce Topluluğu tarafından çeşitli etkinliklerin yer aldığı iftar programı düzenlendi.

Genç Düşünce Topluluğu tarafından yapılan açıklamaya göre, kampüste, "Müminler Kardeştir" temasıyla gerçekleştirilen programa yaklaşık 500 kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda iftarın ardından alanda kurulan stantlarda pamuk şeker, Osmanlı macunu, ramazan şerbeti, patlamış mısır ve çay ikram edildi.

Ayrıca çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Açıklamada, "Bu manevi sofrada, samimi bir kardeşlik şuuruyla buluştuğumuzda çok kıymetli bir gerçeği bir kez daha gördük. Bizi ayrıştırmaya çalışan suni kimlikleri bir kenara bırakıp, en güçlü birleştirici bağımız olan kardeşlik duygusunda buluştuğumuzda ortaya muazzam bir güç ve güzellik çıkıyor. Bu vahdet ve uhuvvet ruhunun her zaman devam etmesini temenni ediyoruz." denildi.