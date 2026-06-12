Ege Üniversitesi'nde Usulsüzlük Skandalı - Son Dakika
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Ege Üniversitesi'nde Usulsüzlük Skandalı

Ege Üniversitesi\'nde Usulsüzlük Skandalı
12.06.2026 11:48
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EÜ'de kamu ihalelerinde usulsüzlük yapan 41 zanlı adliyeye sevk edildi, 3.1 milyar lira zarar tespit edildi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 41 zanlı adliyeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanan örgüt elebaşı Ş.Ç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı D.B. ile Ege Üniversitesi Hastanesi eski başmüdürü Ö.Ö'nün de aralarında bulunduğu 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 6'sı emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, Ş.Ç, D.B. ile Ö.Ö'nün de aralarında bulunduğu 41 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'ndan İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma

Ege Üniversitesi (EÜ) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü ile satın alma birimlerinde kamu ihaleleri ve doğrudan temin süreçlerinde usulsüzlük yaptıkları, belirli firmalara menfaat sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 9 Haziran'da İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı Ş.Ç, EÜ Tıp Fakültesi Dekanı D.B. ile hastane eski başmüdürü Ö.Ö'nün de arasında yer aldığı 47 şüpheli yakalanmıştı.

Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde Sayıştay raporlarına göre gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon lira kamu zararının oluştuğu belirtilmişti.

Örgüt elebaşı Ş.Ç'nin üniversitede herhangi bir resmi görevi bulunmamasına rağmen fiilen yönetici gibi davrandığı, kendisine üniversitede makam odası tahsis edildiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA

Ege Üniversitesi, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Adliye, Kamu, Suç, Son Dakika

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