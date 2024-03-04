Ege ile Akdeniz'in bazı kesimleri için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orta ve Güney Ege'de rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren güneyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Batı Akdeniz'in batısı ile öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi'nde etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in batısında, akşam saatlerinden sonra ise Antalya Körfezi'nde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Ege ve Akdeniz'de Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) 14. Ulusal Komitesi, Beijing'de yıllık oturumuna başladı. CPPCC, ülkenin politikalarını ve reformları tartışmak için önemli bir platform sağlıyor.
Gemlik Belediyespor sporcuları Türkiye çapında kazandıkları başarıların ardından uluslararası turnuvalarda da başarılı performans sergiliyor. Judo Ümitler Avrupa Kupası'nda üçüncü olan Edanaz Topalsalihoğlu, Nisan ayında Çek Cumhuriyeti ve Almanya'da düzenlenecek Avrupa kupalarında ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, genç sporcuyu tebrik ederek, Gemlik Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği desteğin meyvesini aldığını belirtti.
Konya Valisi Vahdettin Özkan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi yapılan hazırlıkların tamamlandığını ve 1 milyon 649 bin 704 seçmenin 5 bin 365 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Ayrıca, Vali Özkan, suç ve suçlularla mücadelede elde edilen sonuçları ve terör, narkotik ve suç örgütü operasyonlarını da değerlendirdi.
Kars'ta ihracat 2024 yılı Ocak ayında yüzde 32,7 azalarak 0,1 milyon dolar, ithalat ise yüzde 9,2 artarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise Ocak ayında ihracat yüzde 3,5 artarken, ithalat yüzde 22,0 azaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin başlama saati 21.30 olarak güncellendi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda gerçekleşecek olan maçın başlangıç saati önceden planlanan 21.00'den 21.30'a değiştirildi.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, Karadeniz'in ilk ampute futbol sahasının ilçeye kazandırılacağını söyledi. Sporun birleştirici gücünü kullanarak toplumsal katılımı artırmayı ve engellilere yönelik spor imkanlarını genişletmeyi amaçlayan projenin ilçe stadının yanında 2025 yılına kadar hizmete sunulması planlanıyor.
Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Hüyük köyünde, geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanan 'Akyel Şenliği' ile baharın gelişi kutlandı. Cemrenin toprağa düşmesi ve karın erimesiyle birlikte köy sakinleri, mezarlıkları ziyaret ederek yardımlaşmanın önemine dikkat çekti. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen şenliğe İstanbul, Ankara ve İzmir'den de katılım oldu. Köy muhtarı ve katılımcılar, birlik ve beraberliğin pekiştiği bu etkinliği kutladı.
Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu tarafından verilen 'Yürek Yakan Şarkılar' adlı konserde Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Konservatuvar müjdesi verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?