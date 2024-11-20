Eğil'de Çocuk Hakları Günü Kutlandı - Son Dakika
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Eğil'de Çocuk Hakları Günü Kutlandı

Eğil\'de Çocuk Hakları Günü Kutlandı

Diyarbakır Eğil'de, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel sinema etkinliği düzenlendi.

20.11.2024 17:17
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla çocuklar için sinema gösterimi yapıldı.

Eğil Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, çocuklar için gerçekleştirilen sinema etkinliğinde, salondaki ön sıralar boş bırakılarak üzerlerine Narin Güran, Eren Bülbül ile Filistin ve Doğu Türkistanlı çocukların isimleri yazıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam Volkan Hülür, düzenledikleri etkinlikte çocukların yaşam hakkına dikkat çektiklerini belirtti.

Hülür, şunları kaydetti:

"Bugünün küçükleri olan çocuklarımız, yarının büyükleri olacaktır. Bir toplumun en değerli varlıkları çocuklarıdır. Bugünü mutlu ve huzurlu kılmak, geleceğe güvenle bakmak, milli ve manevi değerlere sahip olan ve bilimin ışığında yetiştirilen çocuklarımızla mümkündür. Unutulmamalıdır ki sevgi, eğitim, yaşam, sağlık ve korunma gibi haklar çocukların en doğal haklarıdır. Bu hakları çocuklarımıza sunmak bizim en önemli görevimizdir. Çocuklarımıza yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Dünyanın neresinde olursa olsun, çocukların çalıştırılma, ölüm, şiddet, ihmal, istismar, açlık, savaş, terör, göç ve erken evlilikler gibi nedenlerle yaşadıkları mağduriyetlerin son bulmasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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