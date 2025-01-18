Eğirdir\'de Boş Bina Çöktü, Sakinler Tahliye Edildi

Güncel

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde inşaat temeli için çukur kazılan alanın yanındaki 2 katlı bina çöktü. 2 katlı binanın boş olduğu öğrenilirken, çöken binanın yanındaki 2 apartmanda oturanlar tahliye edildi.

Olay, saat 02.00 sıralarında Katip Mahallesi Doktor İsa Köklü Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat temeli için çukur kazılan alanın yanındaki 2 katlı bina çöktü. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri, büyük panik yaşadı. 2 katlı binanın boş olduğu öğrenilirken, çöken binanın yanındaki 2 apartmanda oturanlar tahliye edildi. Bir apartmanda da hasar oluştu. Polis caddeye güvenlik şeridi çekerek ulaşıma kapattı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI İNCELEME YAPTI

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, caddede inceleme yaptı. Özer, "Tanış ailesine ait bina gece 02.00 sıralarında yerle bir oldu. Bizim için sevindirici olan bina boş olduğu için herhangi bir can kaybı olmaması. Yan ve solundaki binayı boşalttık. Herhangi bir olay yaşanmaması için gerekli önlemleri almış bulunuyoruz. Enkazı hızlı şekilde kaldırmayı planlıyoruz" dedi.

'KASIT ARIYORUM'

Bina sahibi, eski belediye başkanı Hüsamettin Tanış'ın oğlu Hüseyin Avni Tanış da Tanış, "Müteahhit arkadaş buradaki arsaları topladı, bizim de binamızı almak istedi, anlaşamadık. Buradaki binayı yıkarken binamızı çatlattı. 'Duvarlarımızı yıkıyorsunuz' diye uyardım. Ölçüm yaptık dediler. Kasıt arıyorum. Allah'tan binada değildik. Binada rahmetli babamın paha biçilemeyecek değerli eşyaları, antika ve altın, inci, hatıralarımız vardı. Paha biçilemez. Müteahhidi telefonla arıyoruz, cevap vermiyor" diye konuştu.

'CAM PATLAMALARI OLDU'

Yan binada oturan Fatih Oğuztürk ise "Markette hırsız var zannettim. Ses geldi, sonra bina çöktü. Önce cam patlamaları oldu. Gürültüyle bina çöktü. En çok sevincimiz binada arkadaşlarımızın olmaması" dedi.