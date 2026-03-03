Eğirdir'de Çocuk Otomobilin Çarpmasıyla Yaralandı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı E.D. (9) yaralandı. Çocuğun marketten aldığı şekerlemelerin bir kısmı kendisine çarpan aracın ön kısmında kalırken, bir kısmı ise yola saçıldı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Sahilyolu mevkisinde meydana geldi. Ali E.K.'nin kullandığı 07 S 6237 plakalı otomobil, annesiyle gittiği marketten yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan E.D.'ye çarptı. Yola savrulan kız çocuğu yaralandı, annesi ise yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan E.D. ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kazada yaralanan E.D.'nin marketten aldığı şekerlemelerin ise aracın far kısmında kaldığı ve yola saçıldığı görüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber- kamera: Kemal ERBEN/EĞİRDİR,