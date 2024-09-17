Eğirdir'de Emekli Bilgeler Üniversitesi Açıldı - Son Dakika
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Eğirdir'de Emekli Bilgeler Üniversitesi Açıldı

Eğirdir\'de Emekli Bilgeler Üniversitesi Açıldı

Eğirdir'de açılan Emekli Bilgeler Üniversitesi, emeklilere eğitim fırsatı sunarak topluma katkıda bulunacak.

17.09.2024 18:40
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ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde 'Emekli Bilgeler Üniversitesi' sınıfı açılışı ve ilk dersi yapıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Isparta İl SGK Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen 'Emekli Bilgeler Üniversitesi' projesinin akademik açılışı ve ilk dersi gerçekleştirildi. Açılışa Kaymakam Ömer Çimşit, SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. İlyas Devran Çelik, Eğirdir protokolü ve 45 emekli öğrenci katıldı.

SGK İl Müdürü Hüseyin Karagöz, emeklilerin toplumdaki yeri ve birikimlerinin değerli olduğunu belirterek, "Emekli olmak bir son değil yeni başlangıçlar için fırsattır. Bu projeyle emekli bireylerin bilgilerini ve tecrübelerini daha geniş kitlelerle paylaşabilmeleri için bir platform oluşturduk. Hep birlikte daha güçlü bir topluma katkıda bulunacağız" dedi.

Kaymakam Ömer Çimşit, Emekli Bilgeler Üniversitesi'nin ilçede hayata geçmesinden büyük gurur duyduklarını kaydederek, "Bu proje emekli bireylerin aktif yaşamlarına katkıda bulunacak ve onların hem kendilerine hem de topluma fayda sağlayacak bir süreç yaşamasını sağlayacak" diye konuştu.

Eğirdir MYO Müdürü Doç. Dr. İlyas Devran Çelik, projenin üniversite ile toplum arasındaki köprüleri güçlendirdiğine dikkati çekti. Doç. Dr. Çelik, "Emeklilik dönemindeki bireylerin eğitimle yeniden hayata kazandırılması, topluma daha fazla katkıda bulunmalarını sağlayacak. Bu projede yer alan herkesin desteği ve katılımı bizim için büyük anlam taşıyor" dedi.

Proje gönüllü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Faruk Yaşar Gürdal, "Bu projede yer almak bizler için büyük bir onur. Emekli bireylerimizin tecrübelerini aktarmalarına destek olmak ve onlarla birlikte öğrenmek heyecan verici. Bugün burada yalnızca ders vermekle kalmadık aynı zamanda onlardan öğrenmenin ayrıcalığını da yaşadık" diye konuştu.

İlk dersin ardından emekli öğrenciler, memnuniyetlerini dile getirerek, bu projede yer almanın kendileri için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Emekli Bilgeler Üniversitesi programının 4 Kasım'a kadar devam edeceği belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eğirdir'de Emekli Bilgeler Üniversitesi Açıldı - Son Dakika

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