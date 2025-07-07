Eğirdir\'de Trafik Aksadı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmının yola saçılmasıyla trafik aksadı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 32 AEU 040 plakalı tomruk yüklü kamyonun lastiği, Isparta- Konya kara yolu Eğirdir Göktaş mevkisinde patladı.

Bunun üzerine kamyon kasasındaki tomrukların bir kısmı yola saçılınca trafikte bir süre aksama yaşandı.