Isparta'nın Eğirdir ilçesinde lastiği patlayan kamyondaki tomrukların bir kısmının yola saçılmasıyla trafik aksadı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 32 AEU 040 plakalı tomruk yüklü kamyonun lastiği, Isparta- Konya kara yolu Eğirdir Göktaş mevkisinde patladı.
Bunun üzerine kamyon kasasındaki tomrukların bir kısmı yola saçılınca trafikte bir süre aksama yaşandı.
Son Dakika › Güncel › Eğirdir'de Trafik Aksadı - Son Dakika
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